Moviment venal

La FAVB celebra el 50è aniversari amb un nou decàleg del moviment veïnal barceloní

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) compleix aquest any mig segle de vida. Per això, la 50a assemblea general de l'entitat, que se celebrarà aquest dissabte 30 d'abril al barri del Raval, adquireix una rellevància especial. El punt més destacat de l'ordre del dia és l'aprovació d'un nou decàleg del moviment veïnal barceloní, fruit d'un procés col·laboratiu en què han participat les entitats federades a través de la plataforma Participa-Favb.

L'assemblea, que es farà a l'Institut Milà i Fontanals (plaça Josep Maria Folch i Torres), porta per lema “Estimem el barri i la seva gent” i ha estat organitzada amb la col·laboració de la Xarxa Veïnal del Raval.



L'acte servirà per posar en comú la intensa activitat de la Favb el darrer any i per marcar la direcció per continuar treballant. També se sotmetran a votació resolucions sobre la guerra a Ucraïna, la regularització de persones migrades, la inflació, el model econòmic de la ciutat, la remodelació de la ronda de Sant Antoni, la contaminació acústica i la neteja.

El programa es desenvoluparà entre les 10.00 h i les 17.15 h amb l'assistència de representants d'una cinquantena d'entitats, i en l'obertura comptarà amb la presència d'entitats ciutadanes i representants de les Administracions, entre els quals l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau.