lluita institucional

La CUP Tortosa demanarà al Ple de l’Ajuntament la creació d'una escola bressol pública

La CUP Tortosa ha presentat avui en roda de premsa les dues mocions que presentarà per a la seua aprovació al Ple del pròxim 2 de maig.

En la primera de les mocions la CUP demana el suport del Ple a la creació d'una escola bressol pública al municipi de Tortosa. Les cupaires defensen que una “escola bressol és una necessitat, un servei social que hauria de ser bàsic perquè redueix les diferències entre rics i pobres, contribueix a la igualtat efectiva entre homes i dones, i ajuda a un millor desenvolupament físic, intel·lectual, social i emocional de la infància”. Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha anunciat la gratuïtat de l'escolarització per a xiquetes i xiquetes de P2 en les escoles bressol públiques finançant els 1.600€ anuals que assumeixen les famílies, mentre que finançarà 72€ mensuals de les quotes de les escoles bressol privades, dels 285€ que es paguen de mitjana: “això vol dir que cap família a Tortosa ciutat podrà beneficiar-se d'esta mesura en no tenir una escola bressol pública municipal”.

Per altra banda la CUP ha denunciat el retrocés en els drets laborals de la classe treballadora a partir de la crisi de 2008, i concretament del personal externalitzat de les administracions públiques: “un dels col·lectius més perjudicats”. És per això que la formació anticapitalista proposarà al Ple un seguit de mesures per a defensar i preservar els drets laborals dels treballadors i treballadores de les empreses adjudicatàries de la ciutat de Tortosa: “a partir de la diagnosi, el control i el seguiment de les condicions laborals de les treballadores de les empreses contractistes”, així com a través de la introducció de clàusules socials en els plecs de clàusules de les licitacions.