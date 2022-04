IQOXE

LA CUP-NCG lamenta la banalització del risc des del complex petroquímic

La formació denuncia una manca d’ambició per fer una fiscalització efectiva per part de la Secretaria d’Acció Climàtica

La diputada Laia Estrada ha criticat el posicionament d’Anna Barnadas, secretària d'Acció Climàtica, en la seva compareixença per explicar l'informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l'empresa IQOXE. Barnadas ha pres una postura de defensa dels controls i la fiscalització vers les empreses del Complex Petroquímic de Tarragona “contradient les pròpies conclusions de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica del Parlament” on es parlava de la necessitat d’endurir la legislació i els controls a les empreses.

La CUP-NCG denuncia la banalització s’ha fet des de la Secretaria d’Acció Climàtica respecte la qualitat ambiental, més tenint en compte l’estudi independent de la qualitat de l’aire que va fer la Plataforma Cel Net “on es van evidenciar la presència de compostos que normalment no es mesuren i que són cancerígens”, així com l’estudi que s’està impulsant des de l’Ajuntament de Tarragona “on es mesuraran aquests compostos i pics i mitjanes”.

Per últim, la diputada Estrada exposa que el que es percep de la intervenció de Barnadas és que l’explosió d’IQOXE “no es podria haver evitat”, donant un missatge a la població de que “hem de conviure amb aquest risc i formar-nos més per no tenir aquesta percepció”.