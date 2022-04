lluita institucional

La CUP Molet: "El butlletí municipal no pot ser una eina electoralista"

La CUP Molletha denunciat avui que l’anunci de l’Equip de Govern molletà municipal de doblar la freqüència del butlletí informatiu que l’ajuntament distribueix a totes les llars de la ciutat cada mes, per passar-ho a quinzenal, no té una cap justificació tècnica informativa.

La portaveu de la CUP Mollet, Mercè Solé, ha recordat que “l’ajuntament de Mollet té a la seva disposició, a banda de la web municipal, les xarxes socials i dels espais de publicitat que té contractats a la premsa escrita local, dos mitjans propis de titularitat municipal o mancomunada, com són Ràdio Mollet o Vallès Visió, ambdós amb una ampla programació diària i amb ampla cobertura informativa” i ha lamentat que “la tasca esforçada d’aquests mitjans sigui menystinguda d’aquest manera pels càrrecs polítics dels qui depèn”.

Solé ha assenyalat que “passar de mensual a quinzenal el butlletí municipal “Quatre Cantons” no es pot justificar per necessitats de fer arribar més informació a les llars, atès que el consistori ja en té molts més canals que altres ajuntaments de tamany similar o superior, només es pot entendre en clau de fer propaganda electoralista de la gestió de l’Equip de Govern i de multiplicar els esforços per rebatre les crítiques de l’oposició de dins i fora del consistori, cada cop més majoritàries, instrumentalitzant una eina de comunicació amb el membret institucional de l’ajuntament”.

“Si els partits del govern municipal, PSC-PSOE i Podemos, volen difondre les seves tesis estan al seu dret com ho fem la resta de forces polítiques de dins o fora del consistori o els col·lectius o entitats de la ciutat, però que ho facin utilitzant els seus propis recursos econòmics, que al contrari dels que en disposem altres en són molt i molt importants, i no a càrrec del pressupost municipal que ha de servir a la pluralitat política i al conjunt dels interessos de la ciutadania molletana”, ha afirmat la portaveu “cupaire”.

Solé ha sortit al pas també de les declaracions de la portaveu de l’Equip de Govern relativitzant els costos de l’operació i ha denunciat que “doblar la periodicitat no només suposa multiplicar els costos de producció, d’hores de treball del personal dedicat i d’impressió, sinó que també suposa doblar els costos de distribució, que en una ciutat com Mollet de més de 51.000 habitants són sempre molt i molt importants”.

La CUP Mollet ha remarcat que “per nosaltres les prioritats de la ciutat no són aquestes i no compartim aquestes maneres de fer. Aquesta decisió demostra quines són les prioritats essencials de PSC i Podemos, i fan imprescindible que el proper consistori compti amb una majoria alternativa suficient per capgirar el rumb de la ciutat” i ha demanat a l’Equip de Govern que “rectifiqui i dediqui aquest augment de despeses en operacions de caire electoralista a les necessitats urgents que afecten el dia a dia de tots els molletans i molletanes”.