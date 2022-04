lluita institucional

La CUP de Valls presenta una moció contra de la privatització de serveis que treballen pel benestar de les persones

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’Ajuntament de Valls ha presentat una moció per al ple que se celebrarà el proper dimarts, dia 26 d’abril, sobre la privatització de serveis que treballen pel benestar de les persones.

L’esmentada moció critica l’equip de govern “davant la quantitat de serveis bàsics prestats per agents externs”, i diu que cal “treballar per internalitzar aquests serveis i integrar-los en l’estructura de treballadors públics per tal d’institucionalitzar-los i poder donar millor cobertura al llarg de l’any 2022”.

Els regidors aposten per una coordinació exhaustiva entre Egueiro, Vincle i la Regidoria d’Afers Socials, Participació i Acció Comunitària de l’Ajuntament de Valls. “Només d’aquesta manera podrem garantir un treball en xarxa real”, i demanen “incrementar al carrer part del personal propi de la Regidoria d’Afers Socials, Centre Històric, Participació i Acció Comunitària”.