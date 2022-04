Conflicte laboral

La CGT convoca Vaga a SEAT

Aquest dimarts, 12 d’abril, més de 10.000 treballadors i treballadores de SEAT estan convocats per les seccions sindicals de la CGT a una segona jornada de vaga parcial als tres torns de producció. Aquesta convocatòria es suma a la realitzada la setmana passada que va tenir un rotund èxit i que va aturar completament totes les línies de muntatge i la fabricació de centenars de cotxes.

A les assemblees realitzades va quedar palès la insatisfacció de la plantilla per com s’està negociant un conveni clau pel futur de l’empresa, reclamant la mobilització i el trencament de la pau social per defensar amb determinació els interessos del conjunt de la plantilla.

Els i les treballadores de SEAT tenen el sou congelat des del desembre de 2020, situació que genera un estalvi per a la companyia gràcies a la pèrdua de poder adquisitiu.

En un context de transformació al cotxe elèctric, l’empresa envia missatges contradictoris. D’una banda exigeix més jornades de treball mentre per l'altra banda insisteix que una part de la plantilla no serà necessària d’aquí pocs anys. No només això, sino que la falta de concreció d'un pla industrial clar està posant al límit la paciència de la plantilla.

Les seccions sindicals de la CGT a SEAT rebutgen de forma categòrica aquesta situació, més tenint en compte els elevadíssims ritmes de treball que repercuteixen directament sobre la salut dels treballadors i treballadores.

El sindicat espera un seguiment massiu i més afectació a la producció de vehicles en aquest segon dia de toc d'atenció per exigir un canvi profund a la negociació de conveni. La secció sindical de la CGT a la SEAT seguirà on sempre ha estat, mà a mà debatent a les assemblees de treballadores i no fent sindicalisme d’aparador als despatxos de la planta noble de Direcció.