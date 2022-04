Lacte de suport al manifest Defensem lescola en català reclama que la Llei de política lingüística no es toqui

Els experts analitzen la proposta de modificació



La ronda d’intervencions ha començat amb dos testimonis del món educatiu. Lluïsa Selma, cap d’estudis de l’escola Ferrer i Guàrdia de Barcelona, ha explicat que pels alumnes del seu centre, que és a Ciutat Meridiana, “el català és una llengua estrangera, és aquella cosa que parlem els mestres i flipen quan els dic que jo parlo català a casa”. En aquest mateix sentit, Sílvia Casajoana, directora de l’escola Juan Ramon Jiménez de Sabadell, que és un centre d’alta complexitat, ha alertat que els alumnes del seu centre només es relacionen en castellà: “Vivim en castellà, sempre”. També ha lamentat la situació fora de les escoles, que hi hagi pocs



Pep Cruanyes, advocat i expert en drets lingüístics, ha defensat que la proposta de modificació vulnera l’Estatut de Catalunya i ha criticat la celeritat i la manca de consens social amb què s’està tramitant. Cruanyes també ha destacat que la proposta incompleix la CELRoM (Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries), un tractat internacional ratificat per l’Estat espanyol que estableix el dret de poder rebre l’educació infantil, primària i secundària en un sistema en què el català sigui la llengua vehicular. També s’ha referit a l’incompliment de la CELRoM Elin Haf, presidenta d’ELEN (European Language Equality Network), que ha recordat que el Consell d’Europa ja va denunciar aquesta vulneració amb l’aprovació de la llei de plurilingüisme del País Valencià, que estableix un percentatge mínim de castellà a les escoles.



Rogeli Montoliu, president de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, ha opinat que la modificació no apartaria els tribunals de les escoles ni impediria que exigeixin l’execució de la sentència sinó que, ben al contrari, “obriria les portes a qualsevol família” que vulgui demanar que el castellà sigui la llengua vehicular de la seva escola. “Donaríem el senyal que ens hem perdut, que ens hem rendit, que hem renunciat a un marc legal que més o menys ens defensava”, ha afegit Montoliu, que ha demanat la mobilització de la societat civil en defensa de la llengua.



Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha destacat que la modificació de la Llei de política lingüística “pot generar desigualtats” i que cal aspirar a unes condicions equitatives per a tot l’alumnat: “Volem un país on tothom tingui les mateixes oportunitats, no un on els parlants del català tinguin un estatus social i els que no el parlen un altre”.



Per la seva banda, Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua, ha exposat lescreació d’un pla de recursos econòmics i laborals per garantir l’escola en català i ha reclamat un front judicial comú per fer front a la sentència que pretén imposar un mínim de 25% de castellà a les escoles. Aquestes tres línies d’acció ja compten amb el suport de més de 23.000 persones que han signat la iniciativa “



El manifest ha aplegat suports de més de 200 professionals d’arreu dels territoris de parla catalana que, apel·lant a la responsabilitat individual i a la consciència lingüística i democràtica, han reclamat als diputats de tots els grups polítics 5 compromisos: 1. Que aturin la proposta de modificació de la Llei de política lingüística.

2. Que reforcin el català com a llengua del sistema educatiu (i també l’occità a l’Aran).

3. Que garanteixin la no discriminació dels alumnes en l’accés al coneixement i l’ús del català.

4. Que col·laborin amb les institucions dels altres territoris de parla catalana per fer del català l’idioma públic comú.

5. Que facin que el català també sigui útil, necessari i atractiu fora dels centres educatius a través, per exemple, de la millora de la nova llei audiovisual.

