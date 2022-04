Avortament

Ja es pot abortar quirúrgicament a les Terres de l'Ebre

A partir d’ara, les ebrenques que vulguen avortar ja no s’hauran de desplaçar fora de les seues comarques. El dia 11 de maig de 2021 vam iniciar una campanya davant l’HVCT per reclamar l’IVE quirúrgic al nostre hospital de referència. Celebrem que totes les entrevistes, articles, mocions als ajuntaments, octavetes informatives, la proposta de resolució al Parlament, les mobilitzacions als carrers i múltiples interpel·lacions a les delegacions i conselleries competents via xarxes i altres mitjans de comunicació han donat el seu fruit. Tota esta pressió exercida ha funcionat i estem més convençudes que mai L’AUTO-ORGANITZACIÓ I LA LLUITA FEMINISTA són l’únic camí per combatre el patriarcat i les desigualtats que patim.

Agraïm la feina de totes les companyes que han treballat i treballen pels nostres drets sexuals i reproductius, però recordem que encara queda molta feina a fer. Ara ja tenim un espai per poder avortar quirúrgicament, però s’ha d’INFORMAR d’esta possibilitat i ACOMPANYAR a totes les dones i persones gestants, en garanties de qualitat i dignitat en tot el procés. SEGUIREM BEN ATENTES A COM LES INSTITUCIONS RESPONEN A LA

NOVA SITUACIÓ. Volem campanyes públiques d’informació, educació feminista i formació de professionals en perspectiva de gènere!

És urgent, també, millorar la llei de l’avortament eliminant tots els preceptes que continuen coartan els nostre dret a decidir, com els tres dies de reflexió o el consentiment dels progenitors per a les joves de 16 i 17 anys.

Tampoc ens podem oblidar de les nostres companyes en situació administrativa irregular al país, per a les que els circuits d’atenció es compliquen i suposen en molts casos la negació i la vulneració del dret a la salut sexual i reproductiva. Des d’aquí, tornem a exigir un sistema públic de salut UNIVERSAL, que no deixe cap persona enrere.

També denunciem i no oblidem que encara a llocs com Andorra és il·legal avortar sota qualsevol supòsit, o que a Lleida no s’estan garantint avortaments quirúrgics. També exigim als governs que treballen per a què l’objecció de consciència a la sanitat pública (actualment un 42% a Catalunya) deixe de coartar este dret fonamental. Per últim, denunciem com la conselleria de Sanitat pretén, de manera opaca, introduir un nou procediment per a substituir l’IVE quirúrgic pel farmacològic fins a la setmana 14. La qual cosa respon a interessos econòmics, i suposaria un retrocés en la nostra capacitat de decisió sobre el nostre propi cos.