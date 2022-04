LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem denuncia que l’Ajuntament de Girona ha de retornar una subvenció de 120.000€ per la Sopa

· Dolors Serra, regidora de Guanyem: “Se’ns fa difícil d’entendre que en un moment d’increment de la desigualtat i del sensellarisme a la ciutat, el Govern deixi passar oportunitats per modernitzar un equipament central en les polítiques de suport a les persones

Al ple municipal d’ahir Guanyem Girona va revelar que l’Ajuntament de Girona haurà de retornar una subvenció de la Diputació de Girona destinada a arreglar els lavabos i les dutxes de l’equipament social. La regidora Dolors Serra va exposar al plenari municipal que el desembre de l’any 2020 la Diputació va concedir una línia d’ajuts per valor de 120.000€ per al centre d’acollida. Ara, després d’haver-se superat el termini estipulat, la Diputació reclama que es torni la subvenció concedida. A més a més, si aquesta subvenció no es retorna en un període curt de temps, l’Ajuntament haurà de pagar també interessos de demora, un fet que ja ha passat amb altres subvencions gestionades per l’equip de govern de Junts i ERC com en el cas de les obres de la Casa Pastors.

Guanyem Girona ha explicat que després de rebre la subvenció a finals del 2020, l’estiu de 2021 el propi Ajuntament va anunciar que es començaven a redactar el projecte per les obres i que els 120.000€ de la Diputació servien per pagar entre el 85% i un 90% del cost total. En aquell moment l’entitat Som Sostre va denunciar que de les 16 dutxes de La Sopa només 6 funcionaven correctament i només dues d’elles disposaven d’aigua calenta. Nou mesos després, el govern no ha executat ni un euro d’aquella subvenció i la situació és límit també a l’equipament. Per la regidora Dolors Serra, que va ser qui va treure el tema al Ple d’ahir, aquest és un “nou cas de mala gestió municipal” i va afegir que “Se’ns fa difícil d’entendre que en un moment d’increment de la desigualtat i del sensellarisme a la ciutat, el Govern deixi passar oportunitats per modernitzar un equipament central en les polítiques de suport a les persones”. Per Serra, és evident que la prioritat d’aquest equip de govern no ha estat afrontar els grans reptes de la ciutat postpandèmia posant les majories al centre de les polítiques públiques i el despropòsit de la Sopa així ho evidencia.

La Diputació i els regidors que també hi manen

Finalment, Guanyem ha recordat que la situació encara és més estrambòtica perquè la Diputació de Girona forma part del Patronat de la Sopa i, per tant, com que fa anys que no incrementa el seu suport a l’equipament, l’únic de la província de les seves característiques, l’ha abocat a aquesta situació de precarietat. El súmmum de tot plegat, segons el principal partit de l’oposició, és que dins el govern de la Diputació hi ha dos regidors de govern de l’Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, Junts, i Joaquim Ayats, d’Esquerra. Fet que, per Guanyem, demostra que la manca de coordinació entre les institucions i de lideratge del govern municipal és inqüestionable. Dolors Serra ha demanat al Govern de Madrenas que “s’activi, i es posi les pil·les per no perdre ni una subvenció més i, encara menys, pagar interessos de demora”. “Ens cal un govern eficient, que sàpiga gestionar i que posi la igualtat i la dignitat de les persones al centre de la seva acció política. Un govern que, si cal, es planti davant de la Diputació perquè posi els diners que La Sopa i les polítiques de sensellarisme necessiten”.