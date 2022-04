Espanya és cada dia menys democràcia i més etnocràcia

El monarca espanyol ha fet pública una xifra que ell afirma que és la del seu patrimoni. Tant hi fa; ja en parlarem, d’això. Perquè ara vull comentar una cosa que té a veure amb la manera com ho ha fet: la casa reial ha comunicat la decisió al govern i a tots els grups del parlament espanyol tret d’ERC, Junts, la CUP, Compromís, Bildu i el BNG. I ho ha fet així perquè el govern socialista fa temps, concretament en l’època de Carmen Calvo, va decidir que dels grans temes d’estat només se n’informava els grups “constitucionalistes”.

No deixa de cridar l’atenció que, casualment, la línia que separa qui és constitucionalista de qui no ho és no s’expresse pas en termes de dreta-esquerra o en termes de defensa de la democràcia liberal o no, sinó en termes de nacionalitat. Així doncs, resulta que tots els espanyols són constitucionals i cap dels altres no ho és. Observeu que grups tan distants com Vox i Unides-Podem sí que en van ser informats, sí que van ser tractats com a part del bloc constitucional, i tots els grups representants de les minories nacionals en foren exclosos –llevat, solament, del PNB, que sembla que va ser avisat, però no ho ha confirmat.

Aquest comportament insòlit i nou –en el passat PNB i Convergència entraven de ple en el bloc dit constitucional– s’explica per la transformació cada dia més evident d’Espanya en una “democràcia ètnica“. S’entén per “democràcia ètnica” aquella situació en què un mateix sistema polític combina una estructura de dominació i repressió ètnica amb el reconeixement formal dels drets democràtics, polítics i civils per a tota la població, incloses les minories. D’acord amb aquest esquema, no són perseguits necessàriament i en tot moment tots els ciutadans que pertanyen a una minoria nacional, però tots els membres d’una minoria nacional saben que són sospitosos d’una manera especial i que seran tractats de manera discriminatòria en cas que els passe res. Tan sols pel fet que no pertanyen a la “nació central”, aquella que monopolitza el control de l’estat, la nació espanyola en aquest cas.

I això, a efectes pràctics, vol dir que la mateixa baralla de bar t’envia a la presó durant molts anys si passa a Altsasu i ets basc o ni tan sols hi intervé la policia si passa a Madrid i els participants són espanyols. I que la mateixa policia et pega violentament si intentes de votar l’autodeterminació a Catalunya encara que siga legal, però no et pega i et deixa fer si ets un nacionalista espanyol, et comportes com et comportes. I, evidentment, implica que t’espien, exactament, perquè ets català. Perquè una democràcia ètnica implica que el comportament de l’estat, i encara més el de l’estat profund, és diferent no pels fets que s’esdevenen, sinó per la condició nacional, ètnica, de grup, dels individus concernits.

I si ho voleu comprovar n’hi ha prou de repassar d’una en una les vuit condicions que el sociòleg israelià Sammy Smooha ha definit com a pròpies de les democràcies ètniques:

-1. El nacionalisme ètnic instal·la un únic nucli de nació ètnica dins l’estat. L’estat és d’uns, no de tots.

-2. L’estat separa la pertinença a la nació ètnica central única de la ciutadania. Pots ser ciutadà de l’estat però no seràs nacional com ells.

-3. L’estat és propietat de la nació ètnica central, que el governa de manera pràcticament exclusiva.

-4. L’estat mobilitza políticament la nació ètnica central, si cal contra les minories nacionals.

-5. Els grups no centrals gaudeixen de drets individuals i col·lectius incomplets i generalment sotmesos a arbitrarietat.

-6. Malgrat això, l’estat permet als grups no centrals de mantenir una lluita parlamentària per a assolir alguns canvis, sempre que no es trenque l’estat.

-7. L’estat, tanmateix, percep sempre els grups no centrals com una amenaça.

-8. L’estat imposa control permanent i sospita sempre dels grups no centrals.

Hi encaixa o no hi encaixa la definició de “democràcia ètnica”, en això que vivim?