Pensionistes

Els pensionistes denuncien el tancament de seus bancàries als pobles i barris

Aquest matí s’han concentrat els pensionistes i el veïnat de de Sant Crist de Can Cabanyes a Manresa per protestar pel tancament d’aquí uns dies de l’oficina de la Caixa. En quatre barris més d’aquesta població, Canyadó, Casagemes, Iris i el Manresà, s’han tancat fa poc altres oficnes de la Caixa. En total una dotzena.

Al febrer de 2021, el Moviment Pensionista de Badalona va presentar una moció al Ple Municipal on posaven en coneixement del ple que s'estava produint un problema que afectava tota la ciutadania, però especialment les persones grans i/o amb dificultats per manipular els caixers automàtics.

També assenyalaven que mentre qualsevol particular que ocupava la via pública tenia que pagar impostos i/o taxes els caixers automàtics volien saber si també ho feien. Va ser tota una sorpresa quan es va confirmar la nostre sospita, les entitats bancàries no havien pagat mai cap taxa o impost pels caixers que donen al carrer.

La Marea pensionista es torna a dirigir a l'opinió pública per denunciar que el desert de sucursals bancàries al barris és un problema greu de ciutat. Ens van obligar a tenir un compte per poder cobrar les nostres nòmines i ara, per accedir als nostres estalvis, hem de fer grans desplaçaments tot i no tenir facilitat de moviments.

La perversió d'aquesta mesura impedirà a molta gent gran i/o amb dificultats de mobilitat, poder accedir als seus estalvis d’una manera habitual i sempre que ho puguin necessitar.