Música

Darrers dies del micromecenatge pel disc de cançons de Guillem d’Efak a l’Alguer

El projecte de micromecenatge per editar el disc “Marcel Pich canta Guillem d’Efak - En directe a l’Alguer” és a la seva recta final. La iniciativa es desenvolupa a través de la plataforma TotSuma on es poden fer aportacions i rebre, entre d’altres recompenses, el disc en format vinil, CD i descàrrega digital.

El disc es va enregistrar en directe l’estiu passat a l’Alguer, en el marc del Festival Barnasants i en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua. Ha estat produït per Marc Serrats, mesclat a Solsona per Eduard Gener, masteritzat per Juanjo Muñoz (Gossos) a Manresa i dissenyat per Pau Llop a Lleida. L’edició en vinil es farà a Castelló de Plana.

Actualment s’ha superat el 80 % de l’objectiu i hi ha una vuitantena de persones que hi han col·laborat. A més, durant aquest mes, el projecte ha rebut el suport de gent del món de la cultura com els cantautors Cesk Freixas i Pau Alabajos, la glosadora Maribel Servera, el duet Jo Jet i Maria Ribot o l’antropòloga i il·lustradora Bel López.

Així mateix, l’exconsellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur; l’activista algueresa per la llengua, Irene Coghene, o el conseller de la Generalitat a l’exili, Lluís Puig, han animat a participar del projecte. Fins el proper 23 d’abril hi ha temps per fer-se micromecenes a través del web totsuma.cat/projecte/1928/