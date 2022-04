Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 141)

Per Col·lectiu Guilleries

Ha sortit a la llum l'escàndol anomenat Catalangate i que consisteix en l'espionatge massiu i indiscriminat d'independentistes a través del control remot dels seus telèfons mòbils.



Tot apunta que aquesta aberrant i il·legal intromissió en els drets fonamentals dels afectats l'ha dut a terme els serveis d'intel·ligència espanyols (CNI).



A aquesta conclusió s'hi arriba perquè el programari que s'ha utilitzat només es ven a organismes estatals, perquè el ministeri de Defensa (del que depèn el CNI) ha reconegut que l'ha utilitzat i perquè l'informació obtinguda només interessa a l'Estat espanyol.



I al cas d'aquesta nova operació criminal estatal havia d'estar tant el govern de dretes de Rajoy com el govern "més progressista de la història" de Sánchez, perquè aquest darrer episodi de ciberespionatge es va fer en part durant el govern de PSOE-PSC-PODEMOS (que vergonyosament van fer possible els partits als que pertanyen moltes de les víctimes) i la renovació de les llicències d'ús del programari es va haver de fer durant el seu mandat.



Però, malgrat la notorietat de les evidències, el govern espanyol, sense ruboritzar-se, ha negat l'espionatge.



Tot plegat, marca España: la que agrupa a tots els partits espanyols i espanyolistes de totes les ideologies, sense excepció, incloent els "socialistes" (el traspassat ministre d'Interior Rubalcaba ja va dir que el procés català els preocupava més que el terrorisme d'ETA i que farien el que fos per frustrar-lo) i l'esquerra "autèntica" podemita, que ha acceptat la violació del dret internacional amb el poble saharaui i que ara permetrà aquesta nova vulneració de drets fonamentals.



I la resposta de la classe política catalana a la més gran operació criminal de vigilància i control de la ciutadania a la història recent d'Europa ha estat la de sempre: escarafalls dialèctics, fotografies de falsa unitat i proclames buides i merament retòriques.



L'exvicepresident Junqueras afirma a l'europarlament, fent un ridícul espantós i causant vergonya aliena, que no regalaran el diàleg a Pedro Sánchez, quan ja l'han obsequiat amb la investidura, el pressupost i l'estabilitat.



El president de la Generalitat dóna per danyada la confiança amb Sánchez i congela les relacions polítiques amb la Moncloa i el vicepresident Puigneró denuncia que "Espanya no és una democràcia plena".



A veure President: ¿no se n'adona del tip de riure que s'está fent el govern espanyol sentint les seves paraules? ¿No sap que portem tres segles sense poder tenir cap confiança amb Espanya?



I Vicepresident, parli clar: Espanya és un Estat autoritari, no una democràcia no plena. El mateix Tribunal Suprem espanyol li dóna la clau: les escoltes il·legals són pròpies d'un Estat autoritari (sentència contra l'exmagistrat Baltasar Garzón).



Encara que Espanya és un estat autoritari, corrupte i decadent pronostiquem, sense por a equivocar-nos, que la investigació dels fets que es pugui iniciar clourà amb la invocació de la llei franquista vigent de secrets oficials i no hi haurà cap responsabilitat penal ni política.



Malgrat això, es restabliran les relacions entre la Generalitat i Espanya, es reprendrà el 'diàleg", tornaran les encaixades de mans i les fotos amb els representants de l'Estat repressor i opressor, continuarà el Gobierno 'progressista' amb el suport d'ER espanyola i la Diputació de Barcelona seguirà sent dirigida pel PSOE i Junts.



Senyors polítics: vostès personalment tenen tot el dret a ser indignes, però no creiem que tinguin cap dret a degradar la dignitat del poble que representen.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I EL RETORN A CASA DELS EXILIATS.



Guilleries, 21 de març de 2022