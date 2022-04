actes arreu dels territoris de parla catalana. A Barcelona se n'organitzaran tota la setmana, en el marc de la "



A Barcelona, la "Setmana pel català" començarà el dimarts 19 i oferirà sis propostes per impulsar el català a l'administració pública, el comerç, el joc, el lleure o l'acollida lingüística. L'objectiu de la iniciativa és conscienciar sobre la importància de fer servir el català i d'estimular el compromís personal i col·lectiu amb la llengua.



El primer dels actes serà una taula rodona que abordarà l'impuls del català a l'administració pública i, en particular, a l'escola, i tindrà lloc el dimarts 19 a les 19 h al Centre Cívic Cotxeres de Sants. La taula comptarà amb la participació de Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC-STEs (IAC), i Eloi Planas, delegat de la Intersindical-CSC Educació.



L'endemà, el dimecres 20, es presentarà a les xarxes socials el projecte "Català i comerç, eines per a la cohesió" i es farà una acció de denúncia massiva a una gran empresa que no garanteix els drets lingüístics dels catalanoparlants, com ja



El dijous 21 a la botiga La Maquinària, al barri de Sant Andreu (carrer del Llenguadoc, 82), es durà a terme una jornada de jocs de taula en català. A partir de les 18.30 h, s'organitzarà una conversa amb Eloi Pujadas Baqués, enginyer informàtic i dissenyador de jocs de taula com Shikoku, Big Bang o Zoom in Barcelona, i fins a les 22 h hi haurà un espai de ludoteca de jocs en català.



Divendres 22 serà el dia dedicat a l'acollida lingüística i es faran activitats a Sant Andreu i a Gràcia. A Sant Andreu, a les 18.30 h a l'Ateneu l'Harmonia es farà una ronda ràpida d'intercanvis lingüístics entre aprenents de català i ensenyants voluntaris i en cada conversa els participants hauran de respondre unes preguntes proposades pels organitzadors sobre les persones amb les quals han interactuat. Amb l'objectiu que tothom parli amb el màxim nombre de persones, els participants que més preguntes hagin respost s'emportaran un premi.



Al cap d'una estona, a les 19 h, a l'Orfeó Gracienc (carrer d'Astúries, 83) començarà l'acte de presentació del llibre "Llengua i República". Hi participaran la lingüista Blanca Serra i Puig i la mestra Àngels Folch. Totes dues són activistes per la llengua i membres del grup Koiné. L'acte compta amb el suport de l'ANC Gràcia, Nexum Edicions i l'Espai Gràcia República - Entesa pel Debat Constituent.



Activitats arreu del territori el dia de Sant Jordi



Pel que fa al mateix dia de Sant Jordi, Plataforma per la Llengua serà present a Barcelona, l'Alguer, Eivissa, Vila-real, Perpinyà i Sabadell. A Barcelona l'entitat instal·larà una paradeta hi passaran a signar Rubèn Montañá, Pau Vidal, Maria Escalas, Gerard Furest, Yago Garcia, Albert Plans, Judith Juanhuix, Màrius Serra o Aitana Bonmatí. Els horaris es poden consultar a la web de la "



A Sabadell, els voluntaris del grup local vendran marxandatge de l'entitat en una paradeta de la Rambla amb el carrer del Jardí, on també es podrà comprar el llibre-disc "



A l'Alguer, el mateix dia de Sant Jordi a les 19 h, l'entitat presentarà a la Torre de Sulis la revista "Al Portal, veus de l'Alguer", en col·laboració amb l'Obra Cultural de l'Alguer i el Centre Cultural Dom Nughes. A més, l'endemà, el diumenge 24, el grup de rock Brams oferirà l'espectacle "Baula rere baula" al Teatre Cívic Gaví Bal·lero, gràcies a la col·laboració entre l'ONG del català i el festival BarnaSants.



