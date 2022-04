Aquest 25 d'abril reivindiquem una vegada més que els cinc milions valencians i valencianes tenim dret a viure amb dignitat

El País Valencià en data del 25 d'abril de 2022 acumula un deute il·legítim de més de 53.000 milions d'euros. Un deute que suposa la segona Conselleria en pes pressupostari, 8.000 milions d'euros anuals d'un deute amb interessos provocat per un infrafinançament crònic que patim des del començament del sistema autonòmic i unes infraversions un 19% inferior a la mitjana de l'estat des d'almenys 1900. És a dir, paguem interessos pels diners que són legítimament nostres.

Per posar el context, la primera Conselleria en pes pressupostari és Sanitat, amb poc més del que dediquem al deute cada any. La llosa del deute ens lleva recursos necessaris per a poder tindre més personal sanitari, més professionals a l'educació pública o les polítiques socials que necessita el nostre poble.

Fa uns dies el govern espanyol i el PP, acordaven deixar fora de l'agenda el canvi de model de finançament autonòmic. Un insult inassumible que no hauria de poder acceptar cap dels partits que conformen el Botànic.

A més a més, ocorre en un context bèl·lic on l'Estat espanyol ha pressupostat 22.000 milions d'euros per a despesa militar i on les inversions que es fan el País Valencià o què es pressuposten per al nostre País, destrueixen el nostre territori, sense tindre en compte les necessitats del poble valencià com ara la MAT, la CV-60, l'ampliació del port de València i tants altres projectes especulatius decidits a Madrid on, en un moment d'emergència climàtica i de pujada del cost de la vida, es pretén destruir l'Horta de València, una de les millors hortes cultivables del món segons la FAO a esquena del poble valencià.

Cal que quede clar que al País Valencià tenim dret a decidir i com cada 25 d'abril reivindiquem que els nostres drets no seran garantits fins que no tinguem l'autogovern que permeta que puguem decidir on van els nostres diners, defense els drets lingüístics dels 5 milions de valencians i valencianes, i promoga unes infraestructures que responguen a les necessitats del poble valencià. Reivindicar la sobirania del País Valencià és reivindicar poder donar una resposta social a les necessitats de la majoria de la població, un marc legislatiu que protegisca la igualtat lingüística i el dret dels valencians per poder viure 100% en valencià, però per això també necessitem sobirania perquè uns jutges no puguen destruir les proteccions a la nostra llengua, territori o lleis socials.

Per això, aquest 25 d'Abril reivindiquem que cal començar donar una resposta de País enfront de cada atac al nostre territori, una resposta de País per cada atac a la nostra llengua, al nostre autogovern i a la nostra economia. I sobretot, cal dir prou al govern central, que diu una altra vegada que no canviarà un sistema de finançament autonòmic injust que ens empobreix, ni ens llevarà la llosa del pagament del deute il·legítim. La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, continuarà posant tots el seu esforç per promoure mobilitzacions populars i institucionals per garantir el nostre dret a viure amb dignitat.

Decidim!



País Valencià, 25 d’abril 2022