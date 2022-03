ZBE

Una sentència judicial no pot aturar el consens polític i social per millorar la qualitat de l'aire

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, Ecologistes en Acció, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, Catalunya Camina i l’Associació per a la Prevenció dels Accidents de Trànsit reclamen que el debat obert per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no sigui si s'anul·la o no la Zona de Baixes Emissions de Barcelona (ZBE), sinó quines són les mesures efectives per garantir el dret a respirar un aire net.



Les entitats lamenten la suspensió per part del TSJC de l'ordenança de la ZBE a l'àmbit Rondes de Barcelona. Consideren que la sentència fa apreciacions polítiques amb arguments tècnicament falsos, que excedeixen l'àmbit pròpiament jurídic, i confien que els recursos que presentaran les administracions fins que no arribi la sentència ferma, permetin aturar la suspensió de l'ordenança.



Cal recordar que no és la primera ni l'última vegada que s'intenten revertir, per la via judicial, mesures anticontaminació. Es troben exemples a altres ciutats on es van fer polítiques contra la contaminació que també van patir intents de veto per aquesta via, com a Madrid o a París, de manera que no es tracta d'un fet aïllat.



Per a les organitzacions, l’anul·lació de la ZBE seria un pas enrere en la lluita contra la contaminació davant de l'emergència climàtica i energètica. Per això insisteixen que el que cal fer és anar molt més enllà. Consideren que la ZBE és un instrument que permet aplicar mesures efectives de reducció de vehicles. De la mateixa manera, demanen que se superi l’esquema aplicat de renovació de vehicles, que no ha permès assolir els objectius de qualitat de l'aire requerits per la normativa europea i recomanats per l'OMS, i dels quals se'n deriven altres impactes socioambientals i econòmics. Les entitats volen recordar que ara mateix tenim obert un procés judicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per aquest incompliment reiterat de la normativa de la qualitat de l’aire. En aquest mateix sentit, demanen a la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i altres municipis que rectifiquin els esquemes de renovació en les ZBE existents i futures, per tal d’aplicar mesures més contundents de reducció de vehicles.

L'existència de la ZBE facilita la implantació d’un peatge urbà juntament amb plans contundents de canvi modal, com els que les entitats porten demanant des de fa anys, amb la reducció del vehicle privat i la potenciació del vianant, del transport públic i col·lectiu, la bicicleta i els VMP. Mesures efectives de ràpida execució per dissuadir l'ús habitual i individual del vehicle privat, com ho demostren les 19 ciutats de 8 països europeus on s'ha aplicat.