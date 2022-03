8-M

Taula rodona "Feminisme i autoorganitazció a la Conca de Barberà

Dissabte passat, Na Solera va organitzar una taula rodona entorn el feminisme i l'autoorganització.

Dissabte passat, NaSolera va organitzar una taula rodona entorn el feminisme i l'autoorganització, tocant 3 blocs que feien referència a "com enetenem el feminisme i com el treballem cada espai", "la realitat de la dona en el món rural" i "propostes pràctiques". L'acte va ser un èxit en molts aspectes, però sobretot en el que se'n va extreure i que recollim encantades. La diferència generacional amb la que vam comptar ens va enriquir a totes i les diferents realitats des de la que parlàvem cadascuna de les ponents en representació al seu espai d'autoorganització ens va donar una amplitud de mires necessària per a entendre la nostra situació (de les dones) i treballar en la bona línia.



Pensen que no ens equivoquem si diem que vam donar el tret de sortida a una nova etapa, on el crear xarxa entre nosaltres farà que el feminisme estigui més actiu que mai a la nostra comarca. S'obre una nova etapa on les dones organitzades ens unirem encara més i treballarem per dignificar les nostres vides a la nostra terra. Fem una crida a totes les dones a autoorganitzar-se i col.laborar a canviar la nostra situació.

Agraeixen a CIAR la seva col·laboració i participació en l'acte, i especialment a tots els col·lectius assitents: Ass. Cultural de la Dona de Solivella, JPA l'Arrel (Arran) i AEIG l'Estornell.