Cas Mercuri

Sabadell Lliure de Corrupció contrària a que l’Ajuntament avali per actuacions "corruptes" de membres del govern del PSC

La Jutgessa instructora del Jutjat d’Instrucció nº 1 de Sabadell, que instrueix el cas Mercuri, ha emès la resolució judicial de la peça nº 6 -Can Xupa- en la que disposa l’obertura de judici oral davant l’Audiència Provincial de Barcelona, contra els acusats i pel delictes següents:

- Jordi Soriano José. Ex regidor del PP i representant de la mercantil GTA Onlae SL, pel delicte continuat de tràfic d’influències i pel delicte continuat contra el medi ambient. - José Manuel González Parra. Arquitecte Tècnic, pel delicte continuat de tràfic d’influències i pel delicte continuat contra el medi ambient.

- Ricard Estrada Arimón. Regidor de Sostenibilitat i gestió d’Ecosistemes del govern PSC, pel delicte continuat contra l’ordenació del territori, de prevaricació administrativa i pel delicte continuat contra el medi ambient.

- Joan Manau Valor. Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Espai públic del govern PSC, pel delicte continuat contra l’ordenació del territori, de prevaricació administrativa i pel delicte continuat contra el medi ambient.

- José Miguel Duran Macho. Intendent de la Policia Municipal de Sabadell, pel delicte continuat contra l’ordenació del territori, de prevaricació administrativa i pel delicte continuat contra el medi ambient.

- Xavier Izquierdo Vilavella. Càrrec de confiança del PSC. Coordinador d’Espai públic, pel delicte continuat contra l’ordenació del territori, de prevaricació administrativa i pel delicte continuat contra el medi ambient.

En la seva resolució la Jutgessa recull la petició de l’acusació popular, exercida per SBDLC, d’incloure el delicte continuat contra el medi ambient a tots els encausats, a l’haver realitzat els abocaments en uns terrenys ubicats en sòl no urbanitzable qualificats de valor agrari pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell i de Zona de valor agrícola i d’interès ecològic al formar part dels Espais d’interès mediambiental (EIMA).

Els fets van tenir lloc l’any 2011, consistents en l’abocament de forma massiva i descontrolada a la finca de Can Xupa, junt a Ca n’Alzina, de més de 53.000 m3 de terres i runes provinents de les obres del perllongament dels FGC i de Sant Pau de Riu-sec i van ser realitzats de manera presumptament il·lícita, sense cap tipus de llicència ni possibilitat d’obtenir-la.

Uns abocaments que presumptament van comptar amb el consentiment i l’encobriment dels màxims responsables d’Urbanisme i de Sostenibilitat del govern del PSC, Joan Manau i Ricard Estrada, i del màxim responsable de la Policial municipal, José Miguel Duran, els quals, tot i tenir coneixement de l’activitat il·lícita, no van fer res per aturar-la i no van tramitar o van fer desaparèixer les denuncies emeses pels agents de la Policia Municipal. Així com no tramitar els expedients de disciplina oberts.

Avals en concepte de responsabilitat civil

La Jutgessa ha ordenat també dipositar un aval en concepte de fiança per un import de 1.152.924,20 euros, conjunta i solidària entre els acusats i l’Ajuntament de Sabadell, aquest com a responsable civil subsidiari, per a fer front a les quantitats reclamades en concepte de responsabilitat civil per part de Quirze Elies, propietari de Ca n’Alzina, veí de la finca de Can Xupa, el qual a la vegada està acusat i pendent de judici per les greus actuacions il·lícites que va realitzar durant anys per convertir una finca agrària en una hípica, sense cap llicència ni autorització. Un sumari al marge del Mercuri, iniciat arran d’una denuncia interposada l’any 2014 per l’Entesa per Sabadell, però que tenen molts punts de connexió.

Des de SBDLC ens oposem radicalment que l’Ajuntament hagi d’assumir avalar qualsevol quantitat en concepte de responsable civil subsidiari per afrontar la reposició d’uns terrenys alterats, no per unes actuacions municipals incorrectes, sinó pels interessos i pels comportaments presumptament corruptes de responsables polítics i càrrecs de confiança del PSC, que van actuar en contra de les seves obligacions com a servidors públics i contra l’interès públic, per tal de beneficar a determinats privats.

En cap cas la ciutadania, o sigui l’Ajuntament, no pot ser responsable d’unes actuacions corruptes atribuïdes a persones que formaven part del govern del PSC i l’aval no es pot imposar a l’Ajuntament sinó al PSC, com a organització responsable d’haver deixat fer per interessos aliens a l’interès públic i per encobrir actuacions il·lícites en contra del territori i lesives mediambientalment.