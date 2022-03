CATALANOFÒBIA

Nou cas de discriminació lingüística a Girona

Ahir Robert Pastor, un veí de Salt que té el seu pare ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, va publicar una piulada on explicava un cas de discriminació lingüística entre algunes infermeres que atenen al seu pare. "Infermeres imposant que els hi parlin en castellà que no entenen el català i fent-ne befa al passadís. El pare no se'n sap avenir però no vol que la liï, que el que està ingressat és ell".

De moment la piulada de Robert Pastor ha superat els 1.900 'retweets' i els 3.400 'likes'