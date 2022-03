LLENGUA

Manifestació en protesta pels acords contra la immersió lingüística

Pancarta del Consell per la República a la manifestació d'avui (26/03/2022) amb el lema "Independència per decidir-ho tot"

Avui dissabte 26 de març centenars de persones s'han manifestat a l'Arc de Triomf en protesta pels acords d'ERC, PSC i Comuns (JxCat sembla que s'ha despenjat de l'acord) contra la immersió lingüística, seguint la convocatòria d'urgència feta pel SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) entre d'altres entitats, convocatòria que ha rebut el suport de l'ANC i la participació de militància independentista.

La manifestació davant de l'Arc de Triomf anava encapçalada per dues pancartes. Una del Consell per la República amb el lema "Independència per decidir-ho tot" i una altra signada per Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant i SEPC amb el lema "Defensem la Llengua".