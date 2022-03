Català

La Plataforma per la llengua i la CAL signen un acord de col·laboració

Avui, 23 de març de 2022, s’han reunit representants de la Plataforma per la Llengua i de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) per procedir a la signatura d’un acord de col·laboració entre ambdues entitats.

El conveni té com a objectiu dur a terme el projecte Xerrem Junts a les poblacions de Catalunya on la Plataforma per la Llengua desenvolupa plans integrals de foment del català.

El projecte Xerrem Junts de la CAL té com a objectius principals la millora de l’ús oral del català, el foment de la cohesió social i el coneixement del país. Les bases metodològiques amb les quals es desenvoluparà el projecte són els de la gratuïtat, el tractament únic de l’oralitat, l’exclusió d’aprenentatges acadèmics, el centrament en temes de la vida quotidiana, el seguiment de pautes de conversa i ajustament als nivells de competència.

La CAL vol mostrar la seva satisfacció per la signatura d’aquest acord amb la Plataforma per la Llengua en la seguretat que aquesta col·laboració entre ambdues entitats redundarà en benefici del coneixement i l’ús de la llengua catalana.

L’acord ha estat signat per la Rut Carandell Rieradevall com a directora de l’Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu Esbarzer i Jaume Marfany Segalés com a president de la Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del projecte Xerrem Junts de voluntariat