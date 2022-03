Mobilitat

La CUP vol donar una segona vida a les bicicletes del dipòsit municipal de vehicles de Reus

Els cupaires proposen entregar els vehicles de mobilitat personal (VMP) a entitats i associacions un cop vençut el termini legal per a reclamar la seva propietat

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus presentarà una moció al proper ple municipal de divendres, 18 de març, apostant per la reutilització dels vehicles de mobilitat personal, com les bicicletes i patinets emmagatzemats al dipòsit municipal de vehicles. Un cop vençuts els dos mesos de termini per a reclamar la seva propietat, proposen lliurar-les a entitats i associacions per tal que les reparin o pugui puguin aprofitar les peces. A més, els cupaires insten a prioritzar l’entrega a entitats de caràcter social o a la ciutadania amb menys recursos.

Segons les declaracions del govern municipal, el passat mes de febrer es van donar de baixa 252 vehicles del Dipòsit Municipal, entre els quals, una vintena de bicicletes. Passat el termini legal per a recuperar-les, el govern de l’Ajuntament de Reus les entrega a una empresa de gestió, tractament i descontaminació per a ser tractats com a ferralla. Però tenint en compte la importància d’una mobilitat urbana neta, així com el principi de reutilització, la CUP creu convenient allargar l’ús de les bicicletes i patinets que encara són aptes per circular.

En aquest sentit, la regidora cupaire Mònica Pàmies argumenta que hi ha programes de reutilització de bicicletes que poden donar una segona vida a aquests vehicles i posar-los a disposició de la ciutadania. Pàmies, que també ha participat de manera activa a la Comissió per a la Redacció de la Nova Ordenança de Mobilitat Sostenible, recorda que el consistori va sumar-se a la Declaració d’Emergència Climàtica on es comprometia amb els objectius de reducció d’emissions, de l’economia circular i amb la transició cap a una mobilitat neta. Per això, la regidora destaca que “cal treballar i fer política en consonància amb les declaracions que ens hi adherim com ajuntament”.