LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP porta al Parlament els incompliments del govern de la Llei del Canvi Climàtic

El diputat, Dani Cornellà, en les sessions del dia 19 de gener i el 16 de febrer de 2022 de la Comissió d’Acció Climàtica, va presentar i defensar dues propostes de resolució per desplegar la Llei del Canvi Climàtic aprovada al parlament el 2017.

La llei del Canvi climàtic preveia tres impostos sobre les emissions contaminants que havien d’entrar en vigor el 2019. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, és l’únic que va entrar en vigor l’any 2020. L’impost sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle en grans activitats econòmiques i l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats portuàries, encara avui el govern està incomplint la llei, per això la CUP va presentar una primera proposta donant un any al govern per presentar al Parlament el Projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells i el Projecte de llei de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle. La proposta va ser aprovada per majoria a la Comissió d’Acció Climàtica (CAC).

En la intervenció del diputat, Dani Cornellà, va demanar explicacions “com pot ser que només ha entrat en vigor l’impost de vehicles, una vegada més comencem per pagar els de sempre, per què no començaven amb els impostos a les grans empreses contaminants? o a les activitats portuàries? saben perfectament que a Catalunya tenim un seguit d’empreses que són les més contaminants del nostre país i més enllà, no s’atreveixen amb aquests? les 15 empreses més contaminants de Catalunya son responsables del 25% de tones equivalents de CO2 del total emès a Catalunya en un any.”

En la Comissió realitzada el 16 de febrer, el president i portaveu de la CUP a la CAC, Dani Cornellà, va presentar una proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte de llei de gestió i prevenció dels residus. La Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, en la seva disposició final vuitena indicava clarament que el Govern havia de presentar al Parlament, un projecte de llei de prevenció de residus i d’ús eficient dels recursos en el termini de dos anys de l’entrada en vigor d’aquesta llei. La proposta de la CUP va ser aprovada per la CAC, per tant el govern he de començar els tràmits necessaris per elaborar aquest Projecte de Llei per tal que es pugui aplicar el més aviat millor.

El diputat, Dani Cornellà, en la seva intervenció va destacar “una vegada més estem aquí debatent propostes de resolució que deriven dels incompliments del govern alhora de desplegar la Llei del Canvi Climàtic, i no només trobem els incompliments amb els dos impostos o la llei de residus, encara avui esperem els pressupostos del carboni, el marc estratègic per lluitar contra l’emergència climàtica o el reglament per informar de la petjada de carboni en tots els productes, entre d’altres incompliments. Aquest país necessita de forma urgent una nova llei de residus per garantir que avancem cap al residu zero i legislar per evitar la producció de productes que no es puguin reciclar, reutilitzar o compostar.”