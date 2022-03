Antimilitarisme

La CUP exigeix que es posi fi a la militarització del Port de Tarragona

Des de 1997, el Port de Tarragona acull regularment vaixells militars de l'OTAN, de la Via Flota dels EUA i també de l'armada espanyola. Durant més de vint anys el Port de Tarragona ha servit d’aparador de l’aparell militar i de guerra, malgrat ser un port civil. Ahir, i com és massa freqüent, un vaixell de l’Armada va atracar al Port tarragoní per traslladar 150 militars, 22 vehicles pesats i 50 de lleugers en columna militar fins el camp de maniobres de Saragossa.

Malgrat aquesta maniobra sigui habitual, la CUP considera que no es pot normalitzar la cultura de la guerra en els ports de les ciutats, amb la conseqüent militarització de la zona i les jornades de portes obertes per observar vaixells de la guerra. Els anticapitalistes es neguen a l'ús dels ports dels Països Catalans per parts dels exèrcits espanyol i francès, de l’OTAN o dels EUA. En aquest sentit, volen recordar que el gener del 2020 l’Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció presentada per la CUP“per tal que a Tarragona no hi tornin a atracar vaixells militars i de guerra”.

En el context actual de conflicte bèl·lic entre Rússia, Ucraïna i l’OTAN, i davant l’anunci del president de l’estat espanyol, Pedro Sánchez, d’enviar material militar ofensiu a la l’estat ucrainès, creuen que no es pot obviar el paper que acabaran desenvolupant els ports catalans en aquesta acceleració de la militarització europea. Per això, exigeixen que no es permeti que el territori i els ports dels Països Catalans participin del negoci de la guerra, ni d’aquesta ni de tantes altres, reforçant el paper de l’OTAN, de la indústria militar i l’imperialisme. La situació actual necessita de l’activació de totes les vies diplomàtiques per tal de posar fi a les operacions militars de totes les parts implicades en el conflicte. Cal establir un marc de relacions internacionals, basat en els criteris recollits a l’Acord de Minsk, i oposat al marc que imposa l'OTAN que es basi en el respecte a la sobirania dels pobles, la solidaritat, la cooperació i la pau.

La CUP rebutja que bases militars i ports del territori, com la base militar de Bétera i el port de Tarragona, siguin utilitzats per a provocar i intensificar guerres de rapinya pel control dels recursos naturals.