habitatge

La CUP denuncia la ingerència del TC contra la llei catalana d’habitatge

La CUP-NCG denuncia la nova vulneració del dret fonamental a l’habitatge per part del Tribunal Constitucional espanyol, que avui ha anul·lat 7 articles de la llei catalana per la regulació dels preus de lloguer, envaint les competències del Parlament de Catalunya i l’ampli suport amb la que compta aquesta llei per part de la ciutadania i dels moviments socials.

En aquest sentit, la diputada Montserrat Vinyets ha manifestat que aquesta sentència del Tribunal Constitucional és una mostra més que “dins l’Estat espanyol és impossible tirar endavant polítiques mínimament progressistes, que millorin les condicions de vida de la gent i garanteixin els seus drets fonamentals”.

“És inacceptable que enmig d’una crisi de pujada de preus dels subministraments essencials i d’una precarització laboral sense precedents, l’Estat freni la regulació dels lloguers amb l’excusa de les competències entre administracions. La gent necessita un lloc on viure i el Tribunal Constitucional no pot subordinar aquest dret a l’afany repinyaire dels especuladors i fons voltor”, ha sentenciat Vinyets.

Davant d’aquesta situació, la CUP anuncia que cal que el Parlament impulsi de forma immediata una llei pròpia d'arrendaments urbana que “vagi més enllà” de l’actual llei de regulació dels lloguers i que parteixi de que tot Catalunya àrea tensa, que es faci un canvi radical en les polítiques d’habitatge, que s’aposti per l’habitatge públic i per una regulació efectiva del preu del lloguer.