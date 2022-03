lluita institucional

La CUP alerta de la pèrdua de la subvenció de 1,1 milions d’euros per a les millores al Mercat Central

Denegada la subvenció dels Fons Next Generation d’1,1 milions d’euros que va demanar el govern de l’Ajuntament de Reus per a implantar millores al Mercat Central. Es tractava d’una ajuda que havia de cobrir el 90% del total de la despesa per la creació d’una nova zona gastronòmica, la renovació del sistema de climatització, el desenvolupament d’una nova pàgina web i la millora en la gestió de residus del mateix mercat.

Des de la CUP de Reus es pregunten com i quan es duran a terme aquestes inversions que es venien com a molt necessàries per al Mercat Central. Especialment qüestionen com s’encabiran els 1,24 milions d’euros d’inversió total no prevista al pressupost municipal de 2022. En aquest sentit, els cupaires tornen a denunciar “la imprudència que suposa basar com a mínim la meitat de les inversions del pressupost en subvencions sense confirmar”, ja que segons asseguren, “no hi haurà fons de reserva suficients per fer-hi front”.

A més, els anticapitalistes recorden que fa un any aproximadament la Regidoria de Medi Ambient, encapçalada pel regidor Daniel Rubio, també va perdre una subvenció Fons Next Generation per a la millora del servei de la brossa a la ciutat. Per tant, subratllen “no és la primera negativa que el govern rep”.

Finalment, la CUP recrimina el greuge comparatiu del Mercat Central amb el Mercat del Carrilet. Tot i les diverses campanyes contra el tancament del Mercat del Carrilet, el govern de Junts, ERC i Ara mantenen que l’activitat s’ha de finalitzar al 2024. A més, la CUP critica que govern hagi deixat de banda la promoció de l’espai i qualsevol altra inversió al Mercat del Carrilet i només s’hi hagi pressupostat 10.000 euros en concepte de manteniment.