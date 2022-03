Sentències

L'Ajuntament de Les Borges Blanques penja la bandera espanyola a la seva façana per ordre judicial

L’ajuntament de les Borges Blanques ha hissat la bandera espanyola al balcó del consistori, al costat de la senyera i la bandera municipal. Al costat de l’espanyola s’hi ha posat un cartell que diu “La bandera estatal penja en aquest Ajuntament en compliment d’una sentència judicial”. Igualment, s’ha retirat la bandera estelada que onejava a la cantonada de l’edifici municipal, segons informa SomGarrigues.

La nota fa referència a l’ultimàtum que fa uns dies va rebre l’ajuntament per part de l’Advocacia de l’Estat, instant-lo a executar la sentència ferma dictada l’any 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida arran d’un recurs presentat per la Delegació del govern espanyol a Catalunya, aleshores encapçalada per María de los Llanos de Luna, del Partit Popular. El de les Borges va ser un dels 173 ajuntaments catalans que de Luna va posar al punt de mira judicial durant l’any 2013, un dels quals també va ser Cervià, on la Delegació va presentar un recurs per impugnar un acord de ple en què el municipi es declarava “territori lliure i sobirà”.