L'actor Leonardo Di Caprio va donar 10 milions de dòlars a l'exèrcit d'Ucraïna

Avui s'ha conegut que l'actor Leonardo DiCaprio va donar 10 milions de dòlars a les Forces Armades d'Ucraïna tot i que no volia fer-ho públic

L'actor Leonardo Di Caprio ha donat 10 milions de dòlars a l'exèrcit d'Ucraïna per donar-los suport en la seva lluita contra l'exèrcit rus. Tot i que l'actor no volia que es conegués la seva acció, la informació l'ha filtrat el Fons Internacional de Visegrad, un projecte del Grup Visegrad destinat al suport financer per a iniciatives internacionals.

Alguns mitjans apunten que un dels motius de la donació pot ser que l'àvia materna de Di Caprio, Helene Inderbirken, va néixer a Odessa amb el nom de Jelena Stepanovna Smirnova.

D'altra banda l'actriu d'origen ucrainès Mila Kunis i el seu marit Ashton Kutcher volen recaptar 30 milions de dòlars per ajudar Ucraïna.