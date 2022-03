Fronteres, una invenció dels humans

Per Gemma Pasqual i Escrivà, publicat a la secció d'Opinió de Vilaweb el 8 de març de 2022

“Van intentar matar la cultura i l’expressió màxima de tot un món de tolerància i diversitat que aquesta ciutat havia bastit pacientment en el curs de segles de convivència, entre pobles i religions.” Sarajevo és la frontera dels llibres, ens explica Vicent Partal a la seva darrera obra: Fronteres, publicada per Comanegra. Un conjunt de relats deliciosos, una barreja de dietari i periodisme, farcit de bona literatura, que ens fa recórrer el món, des del sofà de casa, travessant frontera a frontera llocs i pobles, alguns de ben coneguts, alguns altres dels quals no havia sentit a parlar mai.

Belfast és la frontera de les paraules; a Ciutat de Mèxic, la frontera és una biblioteca; Khayelitsha, la del somriure; a Moscou, la frontera és una bandera; Recife és la de la música; a Tiraspol, una llibreta; a Vinkovci, és una bicicleta i a Salses, la frontera és un retorn. Línies inexistents que algú ha dibuixat sobre un mapa, perquè, com explica l’autor, contra allò que sol pensar la gent, i contra allò que els estats volen que pensem, les fronteres són sempre una invenció humana i ni tan sols les més naturals aparentment no ho són, de naturals.

Partal ens atrapa des de la primera pàgina, ens explica les seves vivències de manera enriquidora, amb un munt de cites i referències bibliogràfiques, i tot i que gran part d’aquestes fronteres són fruit de guerres i destrucció, aquests relats són sanadors i ens reforcen les nostres pròpies defenses, com diu un dels lemes de l’editorial. Provocant la nostra imaginació, l’autor ens convida, aquest és el seu desig, a viatjar, trepitjar les fronteres, travessar-les, a deixar-nos portar tant per les visibles com les invisibles.

Fronteres és una molt bona lectura, recomanable, sobretot, en aquests moments de guerra que vivim, ens ajudarà a comprendre una miqueta més aquest món incomprensible, que oblida la seva història i repeteix els mateixos errors una vegada i una altra vegada.