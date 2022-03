Sanitat pública

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona impulsa una campanya d'informació, conscienciació i mobilització

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona va iniciar l'activitat des de maig de l'any 2021, situant al carrer taules de recollida de signatures, enfocada en l'exigència d'un bon funcionament de l'atenció primària, millores laborals per les treballadores de la sanitat pública, atenció les 24 h als CAPs, el nou sistema telemàtic només per tràmits per receptes, informes o baixes i altes. Així mateix, s'inclou la lluita en defensa de la sanitat pública de qualitat i universal.

S'han distribuït fulls informatius i recollit milers de signatures. El grup es va proposar una primera etapa en defensa de l'atenció primària, fins a arribar al 7 d'abril del 2022 (dia mundial de la salut), deixant clar en tot moment, a les signants que el més important és la presa de consciència i la disposició a exigir que ens retornin aquest servei en les millors condicions possibles, com anys enrere.

En aquest període de temps vam ser emplaçades a reunir-nos amb la gerent Dolça Cortasa, reunió en la qual no es va arribar a cap acord, tot i això, la gerent va defensar el bon funcionament dels CAPs, especialment CAP Muralles i Hospital Santa Tecla, motiu pel qual ens va sorprendre que valores més la qualitat d'assistència de centres que estan amb mans privades i no dels serveis públics del camp de Tarragona.

Va considerar que, per tot això, no era suficient amb presentar milers de signatures aquest dia. Per tant el dia 7 serà un dia de lluita i reivindicacions, aquest mateix dia, a les 11 h del matí farem el lliurament de les signatures recollides al llarg d'aquests mesos a la Sra. Dolça Cortasa, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i a la tarda a les 19h, convoquem a la plaça Imperial Tàrraco a tota la ciutadania, treballadores de la Sanitat pública, associacions de veïnes de tots els barris de la ciutat de Tarragona, diferents col·lectius, sindicats i organitzacions polítiques a favor de la Sanitat 100% publica, de qualitat i universal