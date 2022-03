El govern a Madrid dona llum verda a la destrucció de territori valencià en festes

El País Valencià està patint un atac a la seua sobirania territorial, on el futur del nostre territori s'està decidint entre despatxos de ministeris a Madrid, grans constructores, grups d'inversió voltors i empreses de l'IBEX 35.

Ara mateix, veiem amb preocupació com projectes com l'ampliació del port de València, l'ampliació de la CV-60, l'AVE València-Castelló, o la instal·lació de la línia aèria de transport d'energia elèctrica entre Morella i la Plana. Tot projectes que han trobat una gran resistència entre les persones afectades, valencians i valencianes, que veuen com es destrueix horta cultivable i s'empitjora la qualitat de vida i el futur climàtic de les persones que pateixen les decisions preses a Madrid sense cap contemplació cap als interessos valencians.

En concret, s'acaba de donar llum verda al projecte de la MAT de Morella a la Plana, projecte que va ser rotundament rebutjat per la majoria dels ajuntaments i veïnat afectat, tot just abans de les festes de la Magdalena.

Aquest acte és una indecència més que demostra una falta de respecte cap al poble valencià i la seua sobirania per part del govern de l'estat a Madrid.

Decidim denunciem que les institucions valencianes no poden seguir posant-se de costat mentre el govern espanyol destrueix el nostre territori en mig d'una emergència climàtica, i sense cap mena de respecte cap als valencians i les valencianes. Així, anunciem que prendrem una presa de contactes per ajudar a enllaçar una acció conjunta de totes les entitats de defensa del territori per fer una resposta de País a les agressions contínues que estem patint, a la nostra forma de vida, al nostre clima, la nostra horta, territori i sobirania. Ja n'hi ha prou, tenim dret a decidir sobre el nostre futur.

País Valencià, 18 de març de 2022