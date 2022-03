3-M Gasteiz

EH Bildu sol·licita crear una comissió de recerca en el Congrés espanyol per a investigar la massacre del 3 de març de Gasteiz

EH Bildu ha sol·licitat avui la creació d'una recerca en el Congrés per a investigar la massacre del 3 de març de Gasteiz. Amb aquesta iniciativa, EH Bildu vol donar resposta a les peticions de l'associació Martxoak 3 i a les eternes reclamacions de la societat basca per a esclarir l'ocorregut el 3 de març de 1976 en Gasteiz, així com depurar les responsabilitats oportunes. La comissió té com a objecte investigar la implicació i la responsabilitat de la Policia Armada en l'assassinat dels cinc treballadors, esclarir el grau de coneixement, implicació i responsabilitat del Govern espanyol i conèixer la possible implicació penal dels ministres directament implicats (Rodolfo Martín Villa, Manuel Fraga Iribarne i Alfonso Osorio). També pretén aclarir les raons per les quals aquests crims mai van ser investigats i proposar tots aquells mitjans per a avançar en la consecució de la veritat, la justícia i la reparació per a les víctimes del 3 de març i les seves famílies.



“Coincidint amb el 46 aniversari de la massacre, les víctimes del 3 de març han fet una nova crida a passar de les paraules als fets i a habilitar els mecanismes polítics necessaris per a esclarir l'ocorregut i fer justícia”, ha recordat el diputat d'EH Bildu per Araba, Iñaki Ruiz de Pinedo. Encara que cal destacar el suport institucional i polític que les víctimes han tingut durant els últims anys, aquestes declaracions no s'han traduït en mecanismes efectius per a depurar responsabilitats. En aquests moments, l'única via oberta és la que en 2010 obria la jutgessa Servini a l'Argentina contra els crims del franquisme sobre la base del principi de jurisdicció universal per a jutjar crims de lesa humanitat comesos en l'Estat espanyol durant la dictadura franquista. Però el Govern espanyol, així com la Justícia espanyola, s'han negat reiteradament a col·laborar amb aquesta querella i han mantingut sota secret tots els documents relacionats amb la massacre.



Responsabilitat penal de Martín Villa



Recentment, en un desdejuni informatiu, qui fora Ministre de Relacions Sindicals, Rodolfo Martin Villa, va reconèixer que “va poder ser el responsable polític i també penal” de la massacre del 3 de març. Hores després, EH Bildu va sol·licitar la seva compareixença en el Congrés, però la citada sol·licitud va ser tombada per la Mesa del Congrés per considerar que ni es tractava d'un membre del Govern actual ni existia cap recerca en curs contra ell. “És evident que Vila compta amb informació que ajudaria a esclarir l'ocorregut i des d'EH Bildu no desistirem de la nostra obstinació per aconseguir la veritat, justícia i reparació que mereixen les víctimes del 3 de març”, ha afegit Ruiz de Pinedo.



El 3 de març de 1976, Gasteiz va sofrir la major agressió viscuda en la seva història contra la classe treballadora. Cinc treballadors van ser assassinats i més de cent van resultar ferits, la majoria de bala, com a resultat dels trets efectuats per la Policia Armada espanyola en desallotjar l'Església de Zaramaga, prèviament gasada, en la qual se celebrava una assemblea de treballadors en vaga. 46 anys després ningú ha estat jutjat per aquest crim i en els estaments oficials continua imperant la versió oficial de la dictadura franquista que criminalitza a les víctimes.