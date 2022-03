EH Bildu retreu al PSOE que hagi tornat a donar l'esquena a les víctimes del 3 de març al costat de les dretes

En resposta a l'associació de víctimes



La iniciativa del grup sobiranista basc partia d'una petició expressa de l'Associació de Víctimes del 3 de març que demanava passar de les paraules als fets i d'habilitar mecanismes polítics per a fer justícia. La comissió, admesa a tràmit la setmana passada per la Mesa del Congrés, tenia com a objectiu donar resposta a les reclamacions històriques d'una àmplia majoria de la societat basca per a investigar l'ocorregut, depurar les responsabilitats oportunes i conèixer la implicació penal dels ex ministres Manuel Fraga, Alfonso Osorio i Martín Villa. La sol·licitud d'EH Bildu ha comptat amb el suport d'Unides Podemos, ERC, Junts, Més País i PNB, però no ha tirat endavant pel rebuig de PSOE, PP, Vox i Ciutadans.



Per a EH Bildu, «és dolorós constatar la falta de voluntat política» de les forces polítiques majoritàries de l'Estat espanyol per a avançar en l'esclariment de la violència policial exercida el 3 de març de 1976. «És una irresponsabilitat política greu i un greuge a les víctimes. La construcció d'una convivència inclusiva exigeix que totes les víctimes puguin tenir els mateixos drets i que no hi hagi víctimes de primera i segona. S'han de recollir les demandes de totes les víctimes i avançar en el camí de la reparació de totes elles», ha denunciat.