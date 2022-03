Litoral

Denuncien discriminació de la costa central perquè cap administració no protegeix els sòls urbanitzables insostenibles

Ecologistes en Acció ha lamentat el que considera “menyspreu” del Govern de la Generalitat cap a la costa central de Barcelona, que no ha estat objecte de cap actuació per a protegir-la de l’especulació urbanística, com sí s’ha fet a la Costa Brava i a les costes del Maresme, Daurada i de l’Ebre. Per als ecologistes, la manca de voluntat del Govern i la inacció de l’Àrea Metropolitana (AMB) estan condemnant els darrers racons dels municipis costaners a ser destruïts per la voràgine de la nova bombolla immobiliària.

Els Plans Directors Urbanístics de sòls insostenibles (aprovat ja a la costa nord i en tramitació a la costa del Maresme i sud) han suposat una important passa positiva en la protecció del litoral.

El de la costa gironina va permetre desclassificar sòl o reduir fins a 201 àmbits, cosa que va comportar la reducció de 15,000 habitatges en sectors clau per conservar els darrers espais naturals, amb important afectació social i sobre el paisatge a la costa gironina. Tot i que SOS Costa Brava, la plataforma dels moviments socials en defensa del territori, ha valorat aquest PDU com insuficient i segueix lluitant contra molts projectes insostenibles, és evident que ha representat una millora sobre el desgavell urbanístic anterior.

El PDU de la costa del Maresme, Daurada i de l’Ebre, actualment en tramitació, està estudiant 335 àmbits en 41 municipis, amb un potencial de 110.000 habitatges, molts dels quals es podrien acabar desclassificant o reduint, tal com es va fer a la Costa Brava. Caldrà veure si aquesta revisió es fa amb criteris rigorosos i que tinguin en compte realment la situació d’emergència climàtica i ecològica.

Tanmateix, la Direcció General d’Ordenació del Territori no ha inclòs l’àmbit metropolità de Barcelona entre els sectors a revisar, tot i anunciar que després de la costa gironina es revisaria la resta de la costa. Però els municipis costaners des de Tiana fins a Castelldefels han estat exclosos dels plans de la Generalitat amb l’argument que en aquest àmbit els PDU els ha de tramitar l’AMB com a organisme supramunicipal amb competències urbanístiques. Aquest criteri, expressat pel Director General Agustí Serra, topa amb la realitat que la Generalitat té competències en ordenació del territori català a gran escala i per motius de país, tal com es va fer palès amb la tramitació el seu dia dels Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC-1 i PDUSC-2), que sí van incloure l’àmbit metropolità, o d’altres figures de planejament territorial com els plans territorials sectorials.

D’altra banda, l’AMB és l’organisme públic escollit indirectament pels ajuntaments a partir de les eleccions municipals i té atribuïdes competències en planejament urbanístic, entre d’altres. El PDU metropolità, oficialment en redacció des de fa al menys 3 anys, no ha estat sotmès a aprovació inicial i tant sols s’ha exposat al públic un avanç de planejament sense valor normatiu. Des de la plataforma SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet, de la qual Ecologistes en Acció forma part, al gener de 2020 es van plantejar al·legacions a l’avanç del PDUM per la manca d’ambició i de concreció per a protegir el territori amenaçat per l’urbanisme. 2 anys més tard, la inoperància de l’AMB o la connivència amb els interessos especulatius dels inversors nacionals i els fons voltor internacionals han provocat que el PDU no hagi avançat ni una passa en la tramitació legal. Mentre no es prenen decisions polítiques, segueixen avançant els projectes que al Baix Llobregat suposaran la destrucció de 1825 hectàrees amb fins a 70.000 habitatges, tal com denuncia SOS Baix.

Ecologistes en Acció reitera la urgència inexcusable d’actuar en un escenari d’emergència climàtica i ecològica que porta la societat cap al col·lapse. No actuar ara és una greu irresponsabilitat i fins i tot des del punt de vista econòmic és un greu error, atès que els costos de no actuar protegint l’entorn natural i accelerant la degradació ambiental seran molt superiors en el mig termini respecte dels costos d’emprendre ara les actuacions contundents necessàries per adaptar els processos socioeconòmics als límits ecològics del planeta. L’entitat recorda que ja ha denunciat a la Generalitat davant dels tribunals per inacció davant el canvi climàtic i per incompliment de la Llei 16/2017.