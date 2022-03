Habitatge

Concentració a Palma amb motiu de la diada per un Habitatge Digne que se celebra a escala europea

La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques a Mallorca (PAH Mallorca) ha convocat per demà dissabte 26 de març a les 11 del matí a la plaça d'Espanya una concentració amb motiu del "Housing Actiion Day" esdeveniment per un Habitatge Digne que se celebra a escala europea.



La PAH Mallorca com a entitat en defensa d'un habitatge digne a la nostra illa i com associació vinculada a l'entitat convocant arreu del continent, es concentrarà per tal de tornar a donar visibilitat aquesta crisi de l'habitatge que lluny de solucionar-se, empitjora per efecte de les successives crisis que afecten la nostra societat i la lentitud dels nostres governants en prendre mesures efectives.



Demà seran a la concentració famílies amb desnonaments pròxims i sense una solució de l'habitatge (vegeu el vídeo adjunt), famílies i persones vulnerables, amb menors, gent gran, amb minusvalideses, pels quals els temps de les institucions públiques i de les privades alletades amb diners públics no garanteix el dret a un habitatge digne, amb la tensió, estrès i desesperació que aquesta situació els provoca.



La nova crisi ofega a tothom, però en especial als més vulnerables, els que ja van perdre ca seva durant la bombolla immobiliària i no han pogut acabar de refer la seva vida, els que han sofert més la pandèmia i que l'escut social del govern ha posat en moratòria la situació crítica en la que estaven, però que els hi ha donat una solució, l'habitatge dins d'un mercat neoliberal queda en mans de l'especulació i fora de les possibilitats de qualsevol persona o família, ja que com a qualsevol bé de mercat sols està a l'abast de qui pot pagar-ho.



La inflació, la pujada dels preus dels carburants, la pujada del preu de l'electricitat, malmeten encara més les situacions de pobresa que no se superen ni fent feina, i a conseqüència de l'encariment de tot el que és imprescindible per viure (menjar), per treballar (transport) i per estar sa (electricitat) fan que es pugui destinar menys diners a l'habitatge, ja que a efectes reals els ingressos sense haver minvat en euros si ho fan respecte al cost de la vida.