Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 140)

L'associació JUCIL, que agrupa els seguidors del partit neofranquista VOX al cos de la Guardia Civil, ha sol·licitat al TSJC que executi la seva infame sentència del 25%, que imposa l'ús del castellà a l'escola catalana i que és resultat d'un recurs presentat pel Gobierno del PP (i del que no va desistir com hagués pogut i hagut de fer el govern 'progressista' de PSOE i PODEMOS).

Els que després de l'1-O 2017 van aplaudir que el seu cos policial atonyinés a ciutadans pacífics per participar al referèndum d'autodeterminació (vulnerant la resolució judicial) i que van llençar una brutal campanya de difamació i atac contra els docents de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca, acusant-los sense cap fonament de delictes d'odi (denúncies totes elles que van acabar arxivades), ara pretenen que el TSJC executi la sentència ni més ni menys que a tots els centres escolars de Catalunya.

Els jutges ultres a Catalunya que, lluny d'aplicar la llei, van innovar-la, treient del birret un percentatge que no està contemplat en cap norma jurídica ni està avalat per cap informe pericial pedagògic, ara tenen sobre la taula la petició d'execució forçosa, presentada, en nom de l'associació de guàrdies civils esmentada, per dues organitzacions tan minoritàries com representatives de l'ultranacionalisme retrògrada espanyol: Convivencia Cívica Catalana (embrió del marginal partit C's) i Hablamos Español (la dels numerets a la UAB).

Si el TSJC aplica rectament la llei hauria d'inadmetre la petició per manifesta vulneració de l'article 104 LJCA, atès que no són la part recurrent ni ostenten la més mínima legitimació, però ja sabem que a Espanya la 'raó d'Estat' i la 'sagrada Unitat' estan per sobre de l'ordenament jurídic.

Sens perjudici d'això, la ignominiosa sentència del TSJC ha estat degudament executada pel submís i genuflex Govern de Catalunya, amb el concurs dels espanyolistes PSOE-PSC i EN COMÚ PODEM, mitjançant una proposta de modificació de la Llei de Política Lingüística, que ha merescut el rebuig de les principals organitzacions socials del nostre país, la comunitat educativa i els experts en la matèria.

Per altra banda, el Consell d'Europa ha tornat a fustigar el reino de España alertant que de les 19 recomanacions que va fer per lluitar contra la corrupció no ha complert cap íntegrament i que la gran majoria han estat totalment ignorades.

Específicament, el Consell d'Europa ha lamentat que no existeixi una estratègia de prevenció de la corrupció als dos cossos policials espanyols, el militar i el civil, ni s'hagin implementat les mesures a favor de la integritat que van recomanar.

ERC, JUNTS i CUP: us vam votar per culminar la independència i per fer front a la repressió i no esteu fent ni una cosa ni l'altra.

Esteu practicant una indigna, patètica i inútil política de gestió sucursalista, dialogant, pactant i donant suport a un Estat i un Gobierno corruptes, antidemocràtics i repressors.

Els dirigents polítics que no sigueu capaços de complir el mandat que vau rebre de la ciutadania, marxeu a casa abans que el poble us hi enviï.

ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS I EL RETORN A CASA DELS EXILIATS.

Guilleries, 30 de març de 2022