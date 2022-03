Benvolgudes famílies i alumnat,

Ens trobem en un moment greu per a l’educació pública. El govern de la Generalitat, amb el conseller d’Educació al capdavant, està duent a terme una reconversió radical del nostre sistema públic d'educació tristament similar a la que s’ha fet i es fa amb la nostra sanitat pública.

El conseller Cambray ens parla d’innovació, inclusió, excel·lència i tot un seguit de belles paraules amb les quals oculta accions que no són ni tan boniques ni tan honorables. Que no ens enganyi, el senyor Cambray. Les innovacions sense un pressupost digne són una estafa, la inclusió sense mitjans és abandó, l’excel·lència sense dotació econòmica és una impostura.

Volen canviar-ho tot per deixar en mans dels interessos empresarials i privats el que ha estat un triomf de les classes treballadores, que durant anys hem lluitat per tenir una escola pública de qualitat.

Volen canviar-ho tot per fer de l’educació pública un sistema degradat i assistencialista per a la gent treballadora, perquè els fills de les classes benestants ja es poden pagar l’educació privada concertada amb els nostres diners.

Volen canviar-ho tot enfrontant les famílies i les treballadores de l’Ensenyament, quan la realitat és que ells i les seves polítiques de retallades són el nostre enemic comú.

Però nosaltres diem NO. NO a la seva política neoliberal que desmantella la pública, NO a les improvisacions sense consens que destrueixen l’escola plural i democràtica, i radicalment NO als seus intents d’enfrontar-nos a les famílies, perquè vosaltres sou el nostre suport i la base sobre la qual juntes construïm un món millor per al nostre jovent.

Per tot això, diem:

SÍ A LA VAGA!

SÍ A L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT!

SÍ A LA UNIÓ DE LES FAMÍLIES, EL PROFESSORAT I L’ALUMNAT EN LA LLUITA PEL DRET A L’EDUCACIÓ!