Drets

AXA Partners imdemnitzarà a les vaguistes i a la CGT amb 3000 euros a cadascuna per vulneració del dret vaga

AXA Partners (Interpartner) reconeix en seu judicial vulneració del dret fonamental de vaga de les persones treballadores que van secundar la vaga convocada contra un ERE, que va acabar amb més de 50 acomiadaments després de la signatura dels sindicats UGT i CCOO.

L'empresa va substituir a les treballadores en vaga amb altres treballadores de Madrid i Portugal.

Axa Partners es veu obligada després d'acord d'avinença entre les parts a indemnitzar amb 3000€ a cadascuna de les demandants, persones i sindicat CGT, en concepte de danys i perjudicis. Amb l'acord d'avinença s'evita entrar en sala, on es demanaven 10.000€ per persona afectada i 25.000 per al sindicat convocant.

La Inspecció de Treball prèviament ja havia estès acta d'infracció molt greu pels mateixos fets, sancionant a l'empresa vulneradora del dret fonamental de vaga amb més de 6000€.

Aquesta vulneració del dret a vaga podria no ser l'única que s'hauria produït en aquesta empresa, avui dia la secció sindical de CGT està pendent de resolució d'Inspecció de Treball per una altra vaga convocada per a l'eliminació de les guàrdies obligatòries en dissabtes i festius. En aquesta segona vaga, AXA Partners - Interpartner va incentivar i va pagar hores extraordinàries en els dies en què s'havia convocat vaga...veurem com es pronuncia Inspecció del Treball.