La causa de la gana sí que és fàcilment eliminable. Només cal fer com Roosevelt i posar un impost del 90% a les grans fortunes

“La causa de la gana sí que és fàcilment eliminable. Només cal fer com Roosevelt i posar un impost del 90% a les grans fortunes”

Què és el que més l’apassiona de la medicina?

La relació amb la persona malalta: trobar-se davant d’algú que no té forces per sostenir la careta social, algú que se’t mostra en la seva feblesa.

Decideix estudiar medicina per vocació i per tradició familiar? Sí, crec que per totes dues coses. L’avi i un tiet eren metges, la mare infermera. Un altre tiet era advocat i una de les meves germanes també és advocada. Jo vaig tirar per la banda de la medicina, crec que per això de la relació amb la persona malalta que li deia.

Quan va decidir ser metge es veia exercint la professió pràctica o sempre li va agradar més el camp de la investigació? Em veia exercint, al capçal del malalt.

La Lectura dels evangelis als 15 anys i posteriorment la seva estada al Monestir de Sant Benet per preparar l’examen de sortida del MIR (que havia cursat als Estats Units) i van provocar un canvi de rumb en la seva vida i inclinar-se cap a la vida eclesiàstica però mantenint els seus estudis sobre medicina. Quins beneficis li ha aportat la vida en clausura per desenvolupar la seva carrera professional dins l’àmbit de la medicina?

La vida monàstica aporta temps, quietud mental i aprofundiment en la importància de treballar per un món més just. Tot això ho he intentat aplicar a la medicina.

Per què es va decantar en els seus estudis per l’especialitat d’Epidemiologia? Vaig fer primer medicina interna, després vaig investigar en virologia, volia fer malalties infeccioses, però la vocació monàstica em va fer canviar de camí. Vaig estudiar epidemiologia dins del departament de Salut Pública, quan vaig fer el doctorat, però aleshores ja era monja. Ho vaig fer perquè la vida del monestir no era compatible amb l’exercici de la medicina hospitalària, però sí amb la recerca. La salut pública m’interessava i m’interessa en el seu vessant de justícia social.

Al principi, quan va sentir parlar del virus de la COVID 19 i del focus que s’havia detectat a Wuhan (La Xina) va pensar que podríem estar a les portes d’una pandèmia mundial? Com va viure aquell moment?

De seguida vaig pensar en la grip A: serà una situació semblant, és a dir, una falsa pandèmia o aquesta va de veres?

Creu que el virus va ser creat?

En totes les pandèmies és fonamental identificar el cas zero, el primer. En aquesta pandèmia no s’ha trobat el cas zero. Diuen que és per culpa de l’opacitat de la Xina, però la ciència es basa en el principi de la parsimònia: si hi ha una explicació més simple no en cerquis una de més complexa. A Wuhan hi ha un laboratori que es dedica a manipular coronavirus per fer-los més perillosos per als humans. El president dels EEUU Barack Obama va prohibir que aquesta recerca es fes als EEUU i aleshores (devia ser cap al 2012) es va traslladar a la Xina, a Wuhan. La previsió dels experts aleshores va ser que la probabilitat que un d’aquests virus manipulats causés una pandèmia en menys de 10 anys era de més del 80%.

Des de l’extensió del virus de la COVID-19 a nivell global es va parlar de la necessitat de disposar d’una vacuna contra aquesta. La urgència per disposar-ne considera que va relaxar o disminuint els protocols estàndard en l’aprovació de vacunes, especialment per tenir en compte possibles efectes secundaris...ja que l’OMS estableix un període de 10 anys per tal de tenir suficient informació sobre possibles efectes secundaris?

Aquest és un punt fonamental. S’ha passat de 10 anys a 6 mesos. Com s’ha pogut fer? S’ha pogut reduir el temps perquè s’han fet els estudis en animals al mateix temps que en humans i perquè es va aprovar la vacuna per via d’emergència sense fer estudis de toxicitat reproductiva ni dels possibles efectes cancerígens. Les nanopartícules lipídiques són tòxiques, la proteïna Spike és tòxica i passa a la sang al cap de mitja hora. No es queda al lloc de la injecció. S’acumula als ovaris. S’han publicat articles demostrant que fa exosomes que penetren al cervell, inflama el cor i els pulmons, deprimeix el sistema immunitari, desregula la replicació del nostre material genètic, causa avortaments del primer trimestre i reactiva el càncer en remissió.

Com a experta en epidemiologia i salut pública considera que s’ha escoltat suficientment als científics i les persones expertes en epidemiologia alhora d’establir l’estratègia per afrontar aquesta situació? S’han escoltat els científics i els experts que avalaven les directrius de l’OMS i del Dr. Fauci dels EEUU. No s’han escoltat les veus crítiques, per qualificades que fossin: Dr. Peter McCullough (tractament preventiu),

Dr. Pierre Kory (ús d’ivermectina i prednisona), Dr. Paul Marik (protocol de l’UCI que evita donar remdesivir), Dr. Michael Yeadon (avís de la manca d’efectivitat de les vacunes), Dr. Wolfgang Wodarg (avís de l’engany de la PCR), Dr. Byram Bridle (dona a conèixer els estudis de biodistribució de Pfizer: sabien que les partícules lipídiques són tòxiques i passen a la sang), Dr. Sucharit Bhakdi (cal mesurar els efectes secundaris de forma sistemàtica), Dr. Harvey Risch (la hidroxicloroquina + zenc és efectiva), Dr. Ryan Cole (cal fer autòpsies, les vacunes estan matant gent), Dra. Stephanie Seneff (del MIT; les vacunes fan exosomes i passen al cervell creant les condicions per malalties degeneratives), Dr. John Ionnidis (la mortalitat de la Covid és com la de la grip), Dr. Paul Alexander (la immunitat natural dura anys i és molt superior a la vacunal), Dr. Vladimir Zelenko (tractament preventiu amb medicaments barats), Dr. Raoult Didier

(la hidroxicloroquina + azitromicina + zenc pot guarir la Covid), Dr. Luc Montaigner (premi Nobel de medicina; el virus SARS-Cov2 està sintetitzat al laboratori i conté seqüències genètiques del virus de la SIDA), Dr. Geert Vanden Bossche (no es pot vacuna enmig d’una pandèmia; no ho hem fet mai i no té cap sentit), Dr. Robert Malone (l’inventor de les vacunes d’ARN missatger; les vacunes d’ARN missatger són tòxiques, fan més mal que bé), Dr. Peter Doshi (del British Medical Journal; els estudis de Pfizer són fraudulents; s’ha canviat la definició de pandèmia i la definició de ser anti-vacunes; ara ser anti-vacunes vol dir estar en contra de la vacunació obligatòria), Dra. Tess Lawrie (consultora de l’OMS; la ivermectina és efectiva contra la Covid; s’hauria de receptar a tot el món com a preventiva i com a tractament), Dr. Charles Hoffe (la proteïna Spike crea trombosi en un 60% dels vacunats; es pot comprovar mesurant el D-dimer en sang), Dr. Michael Levitt (premi Nobel de química; el creuer Princesa Sofia va demostrar que la letalitat del SARS-Cov2 era 10 vegades menys del que es deia oficialment), Dr. Martin Kulldorff (de la U. de Harvard; cal protegir els vulnerables i deixar la majoria de la població en pau)... etc.

Perquè creu que no s’ha treballat en una estratègia vacunal encaminada a provocar la immunitat cel·lular, a estimular les cèl·lules Natural Killer? La bretxa existent entre les directrius sanitàries i l’evidència científica és tan extraordinària que no pot ser casual. Es pot ser incompetent, però no tant. Crec que no s’ha treballat en una estratègia vacunal efectiva i menys tòxica perquè no convé als interessos de les grans companyies. Per aquest mateix motiu s’han suprimit els tractaments precoços que guareixen la Covid en uns pocs dies (ex. hidroxicloroquina o ivermectina en combinació amb suplements de zenc, antiinflamatoris i antitrombòtics). Alguns d’aquests tractaments són més efectius que les vacunes per prevenir la malaltia. Es permet que aquestes companyies cobrin preus abusius per unes vacunes ineficaces mentre es demanen sacrificis i solidaritat als ciutadans de recursos modestos i s’envia a milions de persones a la pobresa i l’exclusió social. Hi ha nens que passen gana mentre els multimilionaris augmenten ingressos i els governs aplaudeixen que sigui així i signen contractes secrets que confereixen inmunitat a les companyies farmacèutiques: els milions de persones d’arreu del món que segons moltes veus autoritzades han pres mal a causa de les vacunes no els podran demandar.

Considera que s’hagués pogut combatre la COVID-19 amb medicaments existents? Sí, i tant. Per sort s’està fent: es fa al Japó, es va fer al Perú, es fa a Mèxic, es fa a molts estats de l’Índia, es fa a molts països de l’Àfrica. És extraordinari que a l’Índia, des que fan servir la ivermectina, tinguin una mortalitat per càpita molt menor que la dels EEUU. Al maig de 2020, Perú va introduir la ivermectina i la mortalitat es

va reduir no a la meitat (que seria un factor de 2), sinó en un factor de 14: hi havia 14 vegades menys morts. Inexplicablement l’OMS va pressionar perquè es retirés la ivermectina, cosa que es va fer al desembre de 2020: les morts van augmentar en un factor de 13: no el doble de morts, sinó 13 vegades més morts.

Què s’hauria pogut fer millor en relació a la gestió a nivell de salut publica de la pandèmia? El SARS-CoV2 és un virus respiratori que té una mortalitat inferior a l’1%. L’edat mitjana de les persones que moren per SARS-CoV2 és superior a l’esperança de vida. S’hauria d’haver protegit a les persones vulnerables i s’hauria d’haver deixat que la població general fes la seva vida amb tranquil·litat. S’hauria d’haver donar ivermectina preventiva i kits de tractament precoç com fan alguns països amb una corba molt millor que la d’Espanya. No s’hauria d’haver espantat a la gent de la forma que s’ha fet. No s’hauria hagut de fer confinament. No s’hauria de portar mascareta. No s’haurien de fer tests a les persones sanes. I, sobretot, a les persones amb símptomes de malaltia respiratòria no se’ls haurien de fer mai tests per un sol virus: si fessin test pel virus de la grip a tots els que han donat positiu del test de coronavirus, què passaria? No sé si heu sentit a dir que l’any passat no hi va haver grip.

La pandèmia ha posat de relleu la falta de recursos de la sanitat i l’excel·lent equip de professionals que treballen en aquest àmbit i que han lluitat per salvar moltes vides. Creu que quedaran en aquest col·lectiu seqüeles per les vivències viscudes?

Molts professionals estan esgotats i frustrats, però tenen bones xarxes de suport i se’n sortiran bé. Ara bé, em sap greu dir-ho, però no hem acabat. La situació d’emergència sembla que ara afluixi, però si no desemmascarem els responsables d’aquesta bogeria, ja ens podem preparar per

a la següent. Dono tot el meu suport a la iniciativa dels advocats Rainer Füllmich i Viviane Fischer d’Alemanya que estan preparant una demanda legal contra uns repsonsables tan omnipresents que sembla impossible dur-los

a judici: l’OMS, les agències sanitàries, els governs, les grans companyies farmacèutiques...

Amb la variant OMICRON i la sisena onada, les restriccions s’han donat pràcticament per finalitzades i sembla que el següent pas es considerar la COVID com una “grip”. Quina és la seva opinió al respecte? L’omicron ha estat una benedicció. No sé d’on ha sortit perquè no deriva de la variant delta, sinó directament de la soca original de Wuhan. L’omicron és la vacuna que les companyies farmacèutiques no han fabricat: efectiva per fer immunitat de grup i capaç d’arribar a rics i pobres per igual. La immunitat natural que s’obté de la variant omicron és efectiva contra la variant delta que és més agressiva. A l’inrevés no és el cas. El coronavirus era un virus que causava refredats. El van manipular perquè fes malaltia pulmonar i sistèmica i ara ha tornat al seu nínxol ecològic que és la infecció de vies altes. La història del virus de la Covid s’ha acabat, però no s’han acabat els efectes secundaris de les vacunes per la Covid ni s’ha acabat el poder mediàtic, econòmic i polític de les grans corporacions.

Mentre el món s’ha centrat en tots els seus esforços en trobar la vacuna contra la COVID-19, UNICEF estima que hi ha 14 milions de nens que no reben les vacunes existents contra altres malalties mortals i altament contagioses. Com es pot millorar la cobertura mundial? Després de la Gran Depressió dels EEUU (1929), el president Franklin Roosevelt es va adonar que només hi havia una manera de solucionar la crisi: repartir la riquesa. L’any 1935, Roosevelt va canviar el sistema d’impostos i va fer pagar a les grans fortunes uns impostos de més del 90%.

Ja ho va dir la Mare de Déu al Magnificat: s’ha de derrocar els poderosos del soli i exalçar els humils.

9 milions de nens moren de fam cada any. Creu que hauria de ser una prioritari a l’igual que la pandèmia? No al igual que la pandèmia: molt més que la pandèmia! La gran majoria de morts de la pandèmia en realitat han mort per altres causes. Es diu que són morts de Covid

si tenien un test positiu en els darrers 28 dies. Si moren d’accident de cotxe, per exemple, també compten com a morts de Covid. O si moren perquè eren a la fase terminal d’un càncer: igualment es compten com a mort de Covid. La majoria de morts de Covid no són per Covid. La causa de la Covid no és real en la majoria dels casos. La causa de la gana sí que ho és i és fàcilment eliminable. Només cal fer com Roosevelt i posar un impost del 90% a les grans fortunes.

Els seus ideals l’han portat a defensar un altre model econòmic i social per tal de preservar drets essencials com el dret a l’habitatge, combatre la xacra de la violència de gènere, o els drets dels immigrants, per citar alguns exemples. Sota el seu parer, la COVID han suposat un pas enrere en quant a drets de les persones? Les directrius sanitàries de la Covid han suprimit de facto drets fonamentals com el dret a la llibertat de moviments, d’expressió, d’assemblea, de treball o el dret

al propi cos. Ho han fet sense cap base científica. Han imposat de facto una vacuna experimental que tothom sap a hores d’ara que no pot evitar el contagi i que perd efectivitat per prevenir la malaltia greu al cap de 2-3 mesos. Fem ara el que calgui per assegurar-nos que això no pugui passar mai més.

Què ha après a nivell personal en aquests dos anys de pandèmia? Que em cal prendre encara més consciència de la situació en què ens trobem a nivell mundial: és el moment de reaccionar, d’unir-nos per defensar les llibertats i per defensar els nens dels intents d’inocular-los una substància tòxica experimental per prevenir una malaltia que la majoria ni se n’adonen que la tenen. Els nens sans no emmalalteixen de gravetat amb el coronavirus. Els nens vulnerables es poden tractar amb l’ivermectina i la resta del protocol preventiu i terapèutic. No hi ha cap necessitat de vacunar-los. Que malgrat tot s’estigui fent és una aberració comparable a deixar ofegar-se al mar els immigrants que fugen de les guerres que financem nosaltres i encara posar pals a les rodes a l’Open Arms. Diria, com el Papa: Vergonya! Ara bé, també he après, amb gran sorpresa i esperança, quanta gent bona i intel·ligent hi ha al món, disposats a tot per tal d’aturar aquesta deriva totalitària.