Rut Carandell, nova directora de Plataforma per la Llengua

L'advocada Rut Carandell ha estat nomenada directora de Plataforma per la Llengua en substitució de Neus Mestres, que ha dirigit l'entitat durant els últims sis anys i que hi continuarà vinculada assumint noves funcions. El canvi de direcció ha tingut lloc aquest mes de febrer per tal d'enfortir l'estratègia i les actuacions en una etapa en què la llengua s'ha situat al centre del debat social i polític, i en un moment de creixement de l'entitat.

Rut Carandell, que fins ara formava part de l'executiva de l'ONG del català, és llicenciada en Dret per la UB i té un màster avançat en Ciència Jurídica per la UPF. Advocada i mediadora, Carandell compta amb un ampli bagatge professional. A banda d'exercir com a advocada, ha estat secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. A més, Carandell compta amb una llarga trajectòria en la defensa, l'activisme i la promoció de la llengua catalana. Va ser fundadora de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia (entitat guardonada amb el Premi Nacional de Cultura) i va ser responsable de llengua del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.

Plataforma per la Llengua agraeix la feina feta durant aquests anys a Neus Mestres, que ha dirigit l'entitat durant una etapa de gran creixement.