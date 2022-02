EUA

La mare d’origen irlandès del president nord americà Joe Biden detestava Anglaterra

L'escriptora de Veep Georgia Pritchett ha escrit: "...Biden va canviar de tema pel que la seva mare odiava els anglesos. Els seus pares eren irlandesos i ella havia escrit diversos poemes sobre el seu odi als anglesos. Va anar a buscar-los i va tornar amb centenars de poemes que descriuen com Déu ha de colpejar els anglesos i fer ploure sang al nostre cap".

També va recordar com la seva mare, Catherine Finnegan, coneguda com Jean, va visitar el Regne Unit i va passar una nit en un hotel on, segons li van dir, s'havia allotjat una vegada la reina. "Estava tan horroritzada que va dormir a terra tota la nit, en lloc d'arriscar-se a dormir en un llit on havia dormit la reina", va escriure Pritchett, i va afegir que admirava personalment qualsevol persona que permetés que els seus principis prevalguessin sobre un llit còmode.

El president Biden fins i tot ha citat poetes republicans irlandesos en discursos, aixecant les celles amb la seva referència a la famosa línia final de W. B. Yeats a La Pasqua de 1916, que descriu les conseqüències de l'Alçament de Pasqua es va dur a la seva etapa a Irlanda contra el domini britànic. Durant una visita a Anglaterra el juny passat, Biden va dir a les tropes nord-americanes: "El món ha canviat, ha canviat completament. Ha nascut una bellesa terrible".