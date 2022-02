Català a l'escola

La FOLC expressa el seu rebuig a la Llei d’Educació de les Illes Balears

La normativa obre les portes perquè el castellà sigui llengua vehicular de l’ensenyament. En una situació d’emergència lingüística, calen mesures en favor del català.

La FOLC se suma a les entitats que han expressat el seu rebuig a l’aprovació de la Llei d’Educació de les Illes Balears, ja que suposa un entrebanc a la normalització progressiva de la llengua catalana en l’ensenyament, en permetre que el castellà en sigui llengua vehicular.

Aquesta mesura s’oposa al redactat de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears, aprovada l’any 1986 amb el suport de tots els partits del Parlament, que prescriu que “el català ha de ser progressivament la llengua vehicular en l’ensenyament”.

El català, com a llengua pròpia del territori, ha de ser la vehicular de l’ensenyament com a llengua de la comunitat històrica de parlants; a més de ser una eina cabdal per al foment de la cohesió social. Davant el retrocés de l’ús de la llengua catalana, com han posat de manifest informes recents, cal que les administracions públiques i, d’una manera especial, el Govern de les Illes Balears, apliquin polítiques actives a favor de la normalització del català en tots els àmbits.