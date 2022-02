Moviment veïnal

La Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, valora molt positivament la trobada amb el President de la Generalitat de Catalunya i amb l'Alcalde de la ciutat

La trobada ha tingut lloc al Centre Cívic La Salut, amb una representació de la Federació d'Associació Veïnals de Badalona (FAVB) i de l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià-Gran Sol, en el decurs de la visita que el MH President de la Generalitat ha efectuat a Badalona aquest mati.

Durant més de mitja hora, hem pogut tractar i abordar els principals temes que afecten i preocupen als nostres veïns i veïnes, com ara la transformació de la C-31, l'evolució de les obres del CAP del Gorg i de Sant Crist, així com els projectes que de ben segur transformaran el futur de la ciutat, com per exemple els Hubs de Can Ruti, les Tres Xemeneies o la importància que té per la ciutat, l’extensió de la línia 1 del Metro i la seva arribada a Can Ruti entre d'altres temes tractats.

Han posat de manifest la necessitat d’abordar totes aquestes questions als fòrums de decisions concrets, supramunicipals i autonòmics, coordinadament amb l'Ajuntament de la nostre ciutat. Aquesta proposta, ha estat acceptada positivament pel President Pere Aragonès i ens hem emplaçat per tractar cada una d'aquestes qüestions en reunions posteriors, fent-ho extensiu a la nova entitat supramunicipal, l'Eix del Besòs de la que aquesta Federació Veïnal forma part i es la principal impulsora..

Volen manifestar la bona sintonía rebuda en el decurs de la trobada i que considerem clau per la nostre ciutat, sent necessari continuar teixint i enxamplant les complicitats necessàries per assolir amb èxit, els reptes que tenim per endavant, com a ciutat.