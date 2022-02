lluita institucional

La CUP de Reus vol invalidar el procés participatiu del Carrilet

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus portarà a ple una proposta per invalidar el procés participatiu del Carrilet engegat pel govern (Junts, ERC i Ara), fer valdre les 9.000 signatures pel no tancament del Mercat del Carrilet i promoure una Iniciativa Legislativa Popular sobre el futur del Mercat. A més, la formació fa una crida a la ciutadania per participar a l’assemblea oberta que es durà a terme dimecres a les sis de la tarda a l’Avinguda del Carrilet de Reus.

Pel que fa a l’Audiència Pública telemàtica del govern, on es van presentar dijous passat els resultats del procés participatiu, la formació cupaire subratlla que només es van connectar deu persones. Marta Llorens, portaveu del grup municipal de la CUP titlla de “teatralitat” l’exposició dels resultats per part de la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui (ERC).





En aquest sentit Llorens posa de relleu la “manca de consideració” pels veïns i veïnes del Carrilet, així com una certa estigmatització sobre la qualitat de vida d’aquest barri. Des de la CUP consideren que el procés participatiu hauria d’haver permès a la ciutadania fer propostes fora del guió marcat, una situació que no s’ha donat, segons observen els cupaires, ja que “les enquestes eren molt tancades, fins el punt d’infantilitzar la ciutadania”.





D’altra banda, la CUP assegura que ha analitzat el procés participatiu del Carrilet amb criteris tècnics i que hi troben moltes mancances. Una de les més importants, la de no respectar el propi Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel govern el 2019. La regidora Mònica Pàmies, qui ha liderat la defensa del Mercat del Carrilet, explica que “no s’ha garantit el respecte i la llibertat d’expressió recollits al reglament” i insisteix que sovint els participants havien de cenyir-se a la pauta donada, sense poder fer aportacions lliurement.





Per això, a banda de considerar un fracàs el procés participatiu del govern, Pàmies proposa al govern fer valdre les 9.000 signatures que paradistes i veïnat van recollir pel no tancament del Mercat del Carrilet, així com a promoure una Iniciativa Ciutadana Popular amb una comissió redactora, per tal d’iniciar un procés participatiu sobre el futur del Mercat del Carrilet i tot el seu barri. Tanmateix, la CUP instiga a l’elaboració d’una guia ciutadana per informar sobre el sistema d’acceptació de propostes o signatures ciutadanes.