Aigua

La CUP de Reus proposa aprofitar l'aigua dels aqüífers per fer front a la manca de recursos hídrics

La Candidatura d'Unitat Popular presentarà una moció al ple municipal de demà, divendres 18 de febrer, sobre l'optimització de la gestió dels recursos hídrics de la ciutat. Entre els acords, el grup municipal proposa estudiar amb l'ACA l'elaboració de convenis amb els propietaris de pous i mines del terme municipal, instar la Generalitat la mediació amb ADIF en la gestió del pou de Bellisens i augmentar el pressupost destinat al manteniment i usos de pous i mines. El grup municipal també demanarà un informe detallat de l'origen i usos dels recursos hídrics de la ciutat.





El regidor de la CUP Edgar Fernàndez subratlla la necessitat de trobar la manera d'abastir d'aigua la ciutat "sense que comporti el detriment d'altres territoris i sense desresponsabilitzar-ne determinats sectors productius, com la indústria". En aquest sentit, recorda que només un 10% dels recursos necessaris per a la ciutat provenen d'aqüífers propis. Prop d'un 20% de l'aigua prové del sistema Siurana-Riudecanyes, tot i que actualment els pantans es troben sota mínims; el 75% restant prové del transvasament del Riu Ebre.





Segons consideren els anticapitalistes, una "Nova Cultura de l'Aigua" ha de tenir en compte la defensa i garantia dels drets de la població, facilitar el desenvolupament socioeconòmic dels municipis i territoris, així com fomentar aquelles activitats econòmiques que tenen un menor impacte mediambiental. "Calen polítiques valentes i un canvi en el model de gestió de recursos hídrics per tal d'optimitzar l'aigua i reduir al màxim l'impacte mediambiental", explica Fernàndez.





Finalment, la CUP subratlla que si bé la conca del Siurana i la comarca del Baix Camp fa molts anys que no gaudeix d'una bona reserva d'aigua, "és evident que els darrers anys la situació s'ha agreujat". En aquest sentit, Fernàndez alerta que "la sequera està forçant limitacions al subministrament d'aigua a diferents municipis de Catalunya" i emplaça l'Ajuntament de Reus a "no esdevenir un subjecte passiu a l'espera dels esdeveniments forçats per les circumstàncies".