La CUP de les Terres de l'Ebre denúncia que el Consorci d'Aigües de Tarragona incompleix la sentència del TSJ

Aquest dilluns, en una roda de premsa davant del Consorci d'Aigües de Tarragona, la formació anticapitalista ha denunciat que malgrat que TSJ va dictaminar en contra del recurs interposat pel CAT davant la resolució del GAIP (Comissió de Garantia del dret a l'accés a la informació pública) que l'obliga a entregar a la CUP la informació sobre les retribucions i dietes de les persones que conformen l'òrgan de govern, aquest continua sense facilitar la informació 7 mesos després de la sentència.

Edgar Fernández, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Reus, ha recordat que va ser el 2019, quan l'organització tenia representació a la diputació, que van fer una reclamació al GAIP davant la negativa del CAT de facilitar la informació sobre les retribucions als seus membres, reclamació que es va resoldre favorablement i va donar la raó a la CUP. Fernández ha recordat que en aquell moment el CAT estava presidit per Meritxell Roigé, actual alcaldessa de Tortosa, i que aquest va recórrer la decisió del GAIP via contenciós administratiu "amb l'objectiu de dilatar el procés i evitar publicar la informació en aquell moment, just abans de les eleccions municipals" ha assegurat.

Per la seva banda, Andreu Carapuig, regidor de CUP a l'Ajuntament d'Alcanar, ha denunciat "el joc de cadires" de la política ebrenca, referint-se als diferents polítics ebrencs que han presidit el CAT "acumulant càrrecs públics" i ha interpel·lat directament a Joan Alginet, actual president, preguntant-li si "perpetuarà l'opacitat i la falta de transparència" del consorci.

Carapuig, ha tornat a denunciar la participació de polítics ebrencs al consorci, "i és que no es pot anar el diumenge amb la samarreta del nus de la PDE i el dilluns anar a treballar com si res al CAT mentre s'espolien els recursos del territori" ha sentenciat.

Els cupaires han tornat a demanar la dissolució progressiva del CAT, han reclamat més cabals i sediments per riu Ebre i han denunciat "les polítiques i projectes especulatius que van contra el territori i la seva gent" com el Canal Xerta-Sènia o el Hard Rock.