8-M

L'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre crida a mobilitzar-se i tornar omplir els carrers

L’Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre ha convocat una manifestació per al proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. La manifestació està convocada a les 19h a Tortosa , sortirà de la Plaça de Barcelona i acabarà amb un acte polític a la mateixa plaça.

Sota el lema “La invisibilització i l’explotació també són una pandèmia”, les feministes ebrenques han volgut posar el focus en les conseqüències d’un “sistema capitalista patriarcal i racista que ens explota i invisibilitza”, situació que asseguren ha empitjorat després de dos anys de pandèmia i ha castigat de forma més dura i cruel a les dones, i en concret a les que ja es trobaven en situacions de greus desigualtats i vulnerabilitat com les dones migrants o les treballadores sexuals.

El col·lectiu feminista també ha volgut assenyalar com les situacions d’explotació, precarietat, pobresa i violències que pateixen les dones tenen conseqüències directes en la seva salut mental. “Estem veient com institucions comencen a parlar de la salut mental, però sense abordar les causes econòmiques i socials que sovint hi ha darrera del patiment i l’angoixa” han sentenciat. Per això, entre moltes revidinciacions les feminites exigeixen la reversió en les retallades i més inversió en el sistema sanitari i educatiu, la derogació real de la reforma laboral i la llei d’estrangeria, l’aturada dels desnonaments i la implantació d’una renda bàsica universal “com una eina de redistribució de la riquesa amb perspectiva feminista i antiracista”.