Entitats sobiranistes

Joan Planes Ferragut elegit nou president de l'ASM

Joan Planes Ferragut ha estat elegit nou president, per unanimitat, de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) junt a Agnés Ambrós com a vicepresidenta, Pere Ripoll com a secretari i Cristòfol Soler de tresorer, segons informa dBalears

Els objectius del nou secretariat continuaran centrant-se en la denúncia de l'espoli fiscal, la defensa de la llengua i la cultura pròpies, davant la política de substitució lingüística impulsada per l'Estat espanyol, i la difusió de la necessitat d'un estat propi.

Aqueest mitjà també s'ha fet de ressò de l'entrevista que ha realitzat aquest matí Toni Rotget, conductor del matinal 'Bon Dia' d'Ona Mediterrània.