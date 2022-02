lluita institucional

Guanyem Badalona supedita l’aprovació del pressupost a la seva entrada a un govern de majoria

Toni Flores, president del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú "Només aprovarem uns pressupostos d’un govern del qual en formem part, en igualtat de condicions, perquè som l’única garantia que es podran executar."

Guanyem Badalona ha assegurat en roda de premsa aquest dillund que, de moment no s’ha arribat a un acord pel Pressupost municipal i que, en cas que s’hi arribi, només l’entrada al govern de Guanyem en garantirà l’execució: "el govern en minoria del PSC no ens inspira garanties de compliment, més aviat al contrari", en paraules de la seva portaveu, Nora San Sebastián. De manera que, segons ha declarat, "sense garantia d’execució seria simplement aprovar fum, amb nosaltres que no hi comptin".

La regidora Carme Martínez, que lidera la Comissió de Modernització de l’Ajuntament, ha afegit que «al govern del PSC li manca valentia per prendre decisions i li manca la força per emprendre les accions necessàries», i defensa una entrada al govern «per posar-nos al mateix nivell del PSC, no per ser irrellevants com ho sermblen els socis actuals».

Per a David Guerrero, regidor independent del Grup Municipal de Guanyem, el govern "ni tan sols està introduïnt punts a debatre a comissions informatives tan importants com Educació, Feminismes, Participació, Joventut, Gent Gran, etc. Al plens municipals aquests àmbits ni es tracten".

El president del Grup Municipal, Toni Flores, per la seva banda ha afirmat que: «si no es produeix la nostra entrada al govern, el mandat de la nostra Assemblea és que no podem aprovar Pressupost i, com sempre hem fet, complirem aquest mandat».

I és que així ho va aprovar l’Assemblea de Guanyem Badalona, celebrada ahir diumenge, després que s’hi valorés tant el procés de negociació del Pressupost com també els gairebé tres mesos de govern de Guijarro. Els quatre membres del Grup Municipal ho han comunicat en una convocatòria de premsa realitzada aquest matí a la nova seu social del partit, al carrer de Guifré del barri del Progrés