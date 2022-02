lluita institucional

Guanyem Badalona sol·licita Pere Aragonès, carta en mà, que la Generalitat tuteli l’Ajuntament de Badalona fins a treure’l de la paràlisi

La formació d’esquerra transformadora ha lliurat una carta en mà a Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya, durant una visita institucional a la ciutat de Badalona aquest dissabte 5 de febrer. En la carta s’hi sol·licita «la tutela temporal i la protecció del Govern de Catalunya a l'Ajuntament de Badalona fins a treure la maquinària municipal de la paràlisi».

La carta, signada per totes les regidores del Grup Municipal, realitza una diagnosi de la situació d’emergència social en què es troba la ciutat. Comença senyalant els indicadors de pobresa als barris més greus del país, l’alt índex de desnonaments, els talls de llum continuats, o la manca d’un parc d’habitatge públic. Remarca que alhora, la despesa pública per habitant de Badalona és de les més baixes de Catalunya, amb les conseqüències socials i de convivència que això suposa. Conclou recordant el dèficit històric d’inversions en infraestructures i els efectes d’una autopista que fractura la ciutat.

La formació municipalista defensa que la inestabilitat política i el govern del PP «han impossibilitat la necessària modernització de l’aparell administratiu de l’Ajuntament que ha de permetre donar resposta amb eficàcia a la ciutadania». Fet que ha provocat una situació de paràlisi que afecta cada vegada més àmbits dels serveis a la ciutadania. En són exemple els serveis socials molt infradotats en recursos humans i sense cartera de serveis, la biblioteca de Can Casacuberta que continua tancada al públic després de dos anys o la manca de Servei d’Atenció Integral LGBTI, incumplint la llei 14/2015 aprovada al Parlament.

Finalment, les regidores del Grup Municipal de Guanyem Badalona, posen l’accent en dos fenòmens polítics connectats, per una banda el creixement del populisme de dretes que representa el Partit Popular, irrellevant a la resta Catalunya, fomentant l’odi i la fractura social; i per l’altre la impossibilitat per part de les forces d’esquerra republicanes de conformar un govern fort i estable amb majoria absoluta.

En aquest sentit, Guanyem Badalona ja va anunciar aquest mateix dilluns que supedita l’aprovació del pressupost a la seva entrada a un govern de majoria, després de constatar que «al govern en minoria del PSC li manca força i pluralitat».